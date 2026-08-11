Сколько нужно зарабатывать семье в 2026 году для нормальной жизни: ИИ назвал сумму

Сколько денег нужно, чтобы не экономить на еде

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинская семья из двух взрослых и одного ребенка для нормальной жизни в 2026 году должна иметь минимум 55–60 тыс. грн чистого дохода в месяц. То есть 55 тысяч — это нижняя граница, при которой семья уже может не считать каждую гривну на еду, позволять себе хотя бы какие-нибудь развлечения и иметь небольшой финансовый запас.

Об этом "Телеграфу" рассказал Chat GPT. Больше всего денег в его расчете уходит на питание и аренду жилья.

Стоимость аренды зависит от города

Цифровой разум отметил, что цены на квартиры зависят от города. К примеру, в начале 2026 года средняя аренда однокомнатной квартиры составляла около 15 тыс. грн в Киеве, 16,5 тыс. во Львове, 11 тыс. в Днепре и 12,3 тыс. в Черновцах.

Есть и оценки, по которым в Киеве средняя аренда однокомнатной квартиры уже доходила примерно до 23 тыс. грн, то есть реальный бюджет семьи будет очень зависеть от города и конкретного жилья.

"Поэтому я бы для расчета не брал самую дешевую квартиру, а заложил около 13-15 тысяч", — написал искусственный интеллект.

Если не отказываться от необходимых продуктов: сколько стоит питание в месяц

Нейросеть заложила на питание 20 тысяч грн, отметив, что это не означает ресторанное меню, но и не эконом-режим, когда человек отказывается от нормального кофе ради того, чтобы уложиться в бюджет.

Речь идет о полноценном рационе с:

мясом и рыбой;

овощами и фруктами;

молочными продуктами;

крупами;

яйцами;

качественным хлебом;

сладостями и снеками в разумном количестве.

"И здесь показательно, что официальный прожиточный минимум в 2026 году — 3 209 грн на одного человека, а для трудоспособного человека — 3 328 грн. Но эти цифры очевидно не описывают реальную стоимость комфортной жизни семьи", — отметил ИИ.

Проезд на семью будет стоить не одну тысячу

Модель отметила, что, даже если пользоваться преимущественно общественным транспортом, проезд для семьи в месяц обойдется в 2,5–3 тыс. грн.

"К примеру, в Киеве с 15 июля 2026 разовая поездка стоит 30 грн", — уточнил ИИ.

Сколько денег нужно для семьи с ребёнком. Инфографика: "Телеграф"

Досуг тоже стоит денег

Chat GPT считает, что важно оставить деньги на жизнь. Если после оплаты квартиры, продуктов и коммуналки в семье остается 500–1000 грн в месяц на развлечения, это нельзя назвать комфортной жизнью.

"Я бы заложил хотя бы 3-4 тысячи гривен на досуг: сходить в кафе, кино, на спектакль, купить что-нибудь приятное без ощущения, что после этого придется экономить на продуктах", — написал он.

Вывод

Цифровой разум подсчитал, какой суммы хватит на жизнь семьи из двух взрослых и ребенка, если экономить буквально на всем, а при каких доходах денег достаточно, чтобы поехать в отпуск и даже отложить.

Он представил такую градацию:

40–45 тыс. грн. — семья может прожить, но придется экономить и постоянно следить за бюджетом.

55–60 тыс. грн — минимум для относительно нормальной жизни: аренда, хорошее питание, транспорт, ребенок, базовый досуг и небольшой запас.

65–75 тыс. грн уже значительно комфортнее: можно регулярно отдыхать, покупать одежду/технику без стресса, ходить в кафе, откладывать деньги.

80+ тыс. грн — семья уже может не просто "закрывать месяц", а нормально формировать сбережения и позволять себе большие покупки или отпуск.

"Я бы назвал 60 000 грн чистыми в месяц минимальным доходом семьи с одним ребенком в 2026 году, если семья арендует жилье и хочет жить нормально, а не выживать. При этом для Киева или Львова я бы поднял планку до 65-70 тысяч грн, а для более дешевого областного центра — 50–55 тысяч", – заметил ИИ.

Он акцентировал, что это совокупный доход семьи, а не зарплата одного из родителей. Например, 30+30 тыс. грн на руки — это уже тот же уровень в 60 тысяч.

Ранее бывший вице-премьер-министр, министр труда и социальной политики Украины Павел Розенко озвучил "Телеграфу" сумму пенсии, которую он считает достаточной для нормальной жизни.