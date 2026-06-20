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Ничего добавлять не нужно: как сделать, чтобы рис был рассыпчатым (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Приготовление риса
Приготовление риса. Фото Коллаж "Телеграфа"

Лайфхак с обычным ситом поможет приготовить идеальный рис

Кажется, что рис варить просто. Бросил крупу в воду, подождал, слил — и готово. На деле же крупа прилипает ко дну и пригорает либо превращается в липкий ком.

Избежать этих проблем можно с помощью обычного кухонного сита. Этим непривычным методом приготовления риса поделились в TikTok.

Почему рис слипается при обычной варке

Когда рис варится прямо в кипящей воде, зерна постоянно контактируют друг с другом и с жидкостью, в которой растворяется крахмал. Чем дольше и активнее идет этот процесс, тем выше риск, что зерна склеятся между собой. А если еще и неравномерно нагревается посуда, получается подгоревший слой внизу и сырой рис сверху.

Способ варки на пару решает обе проблемы сразу: рис не контактирует напрямую с кипящей водой, а готовится за счет горячего пара, который равномерно окутывает каждое зерно. Благодаря этому крупа получается рассыпчатой, воздушной и без риска подгорания.

Как приготовить рис в сите

  1. Возьмите кастрюлю, налейте в нее воду и доведите до кипения на среднем огне.
  2. Тщательно промойте рис до чистой воды.
  3. Поставьте мелкое сито или дуршлаг так, чтобы оно плотно держалось на краях кастрюли, не касаясь воды. Высыпьте в сито рис, чтобы крупа не лежала слишком плотным слоем. Накройте все крышкой и оставьте готовиться на пару.
  4. Когда рис станет мягким, просто снимите сито, аккуратно разрыхлите зерна вилкой или лопаткой — и подавайте.

Этот метод лучше всего работает с длиннозерными сортами — басмати и жасмином, которые от природы более рассыпчатые. Если у вас под рукой только круглозерный клейкий рис для суши, этот способ не подойдет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавить в кастрюлю с рисом, чтобы его вкус не был пресным.

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