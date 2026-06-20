Ничего добавлять не нужно: как сделать, чтобы рис был рассыпчатым (видео)

Лайфхак с обычным ситом поможет приготовить идеальный рис

Кажется, что рис варить просто. Бросил крупу в воду, подождал, слил — и готово. На деле же крупа прилипает ко дну и пригорает либо превращается в липкий ком.

Избежать этих проблем можно с помощью обычного кухонного сита. Этим непривычным методом приготовления риса поделились в TikTok.

Почему рис слипается при обычной варке

Когда рис варится прямо в кипящей воде, зерна постоянно контактируют друг с другом и с жидкостью, в которой растворяется крахмал. Чем дольше и активнее идет этот процесс, тем выше риск, что зерна склеятся между собой. А если еще и неравномерно нагревается посуда, получается подгоревший слой внизу и сырой рис сверху.

Способ варки на пару решает обе проблемы сразу: рис не контактирует напрямую с кипящей водой, а готовится за счет горячего пара, который равномерно окутывает каждое зерно. Благодаря этому крупа получается рассыпчатой, воздушной и без риска подгорания.

Как приготовить рис в сите

Возьмите кастрюлю, налейте в нее воду и доведите до кипения на среднем огне. Тщательно промойте рис до чистой воды. Поставьте мелкое сито или дуршлаг так, чтобы оно плотно держалось на краях кастрюли, не касаясь воды. Высыпьте в сито рис, чтобы крупа не лежала слишком плотным слоем. Накройте все крышкой и оставьте готовиться на пару. Когда рис станет мягким, просто снимите сито, аккуратно разрыхлите зерна вилкой или лопаткой — и подавайте.

Этот метод лучше всего работает с длиннозерными сортами — басмати и жасмином, которые от природы более рассыпчатые. Если у вас под рукой только круглозерный клейкий рис для суши, этот способ не подойдет.

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