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Как сохранять сыр свежим месяцами: об этом лайфхаке мало кто знает (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Сыр
Сыр. Фото Коллаж "Телеграфа"

При неправильном хранении сыр покрывается плесенью или высыхает

Сыр богат белками, жирами, а также кальцием, магнием, калием, фосфором, цинком и селеном. Этот молочный продукт требователен к условиям хранения и при их несоблюдении быстро портится — сохнет или покрывается плесенью.

О том, как это предотвратить, рассказал американский кулинарный портал Allrecipes.com.

Почему сыр быстро портится

Сыр — живой продукт, в котором постоянно происходят микробиологические процессы, и баланс влажности здесь играет ключевую роль. Если сыру не хватает влаги, он засыхает, теряет текстуру и становится слишком твердым и невкусным. Но если влаги слишком много, на поверхности активно размножаются бактерии и грибки, и через несколько дней появляется плесень.

Как хранить сыр свежим долго

Для решения этой проблемы достаточно бумажного полотенца и обычного столового уксуса. Благодаря высокой концентрации уксусной кислоты он обладает выраженными антимикробными и противогрибковыми свойствами. Это означает, что уксус эффективно подавляет развитие микроорганизмов, которые обычно вызывают порчу продуктов и появление плесени. В то же время увлажненное полотенце поддерживает нужный сыру уровень влажности — не дает ему пересохнуть, но и не создает чрезмерно влажной среды, как это делает обычный пакет.

  1. Увлажните бумажное полотенце уксусом и хорошо отожмите, чтобы не осталось лишней жидкости.
  2. Полностью оберните этим полотенцем кусок сыра.
  3. Положите обернутый сыр в пакет с застежкой или герметичный контейнер.
  4. Храните в сырном отделении в холодильнике.

Также периодически проверяйте состояние полотенца. Если оно подсыхает, его нужно снова смочить уксусом. При таком подходе сыр остается свежим, без плесени и неприятного запаха неделями, а для некоторых видов — даже месяцами.

Какой сыр можно хранить с уксусом

Прежде чем брать уксус и полотенце, стоит учесть тип сыра. Способ хранения с полотенцем и уксусом подходит для твердых сыров с низким содержанием влаги (пармезан, пекорино, выдержанный чеддер) и полутвердых сыров (гауда, швейцарский сыр, проволоне). Такие сорта могут храниться свежими в уксусном полотенце на протяжении нескольких месяцев.

Тем не менее не стоит оборачивать в полотенце с уксусом мягкие сыры вроде бри, камамбера и моцареллы. Уксус способен немного продлить их свежесть, но если полотенце будет слишком влажным, сыр может размякнуть и потерять текстуру.

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