Забудьте про каструлю: як приготувати ідеальні яйця-пашот в аерогрилі

В аерогрилі можна зробити ідеальне яйце-пашот із рідким жовтком, і за ним навіть не потрібно стежити

Яйця-пашот із шовковистим білком і рідким, кремовим жовтком — це визнана класика смачного та корисного сніданку. Але через спосіб приготування багато хто навіть не намагається повторювати рецепт удома.

Ідею альтернативного способу приготування підказали автори кулінарного блогу Make it skinny please, які запропонували готувати яйця-пашот не в каструлі, а в аерогрилі.

Як приготувати яйця-пашот в аерогрилі

Головний секрет методу в тому, що яйце одразу потрапляє у вже гарячу воду. До того ж воно міститься не у вільно киплячій воді, а в невеликій замкненій формі з фіксованою кількістю рідини. Білку ніде розповзатися — він згортається компактно, зберігаючи форму, а жовток при цьому залишається рідким, тому що температура і час чітко контролюються.

Візьміть силіконові формочки для кексів (по одній на кожне яйце) і злегка збризніть їх оливковою олією зі спрею, щоб яйце не прилипло. Налийте в кожну формочку приблизно 3 столові ложки гарячої води. Поставте формочки в чашу аерогриля і прогрійте при 200°C близько 5 хвилин. Обережно відкрийте кришку, щоб не розхлюпати воду, і розбийте по одному яйцю в кожну формочку. Готуйте при 180°C ще 5–6 хвилин. Врахуйте, що яйце продовжує "доходити" в гарячій воді, тому якщо хочете рідкий жовток, виймайте яйце одразу. Акуратно відокремте яйце від стінок формочки тонкою лопаткою і перекладіть ложкою на тарілку або тост.

Різні моделі аерогрилів нагріваються по-своєму, тому перевіряйте готовність через 5 хвилин і за потреби додавайте по хвилині.