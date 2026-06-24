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Гороскоп на 25 июня по картам Таро: Тельцам - стабильность, Скорпионам - романтическое событие

Автор
Диана Могилевич
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Гороскоп на 25 июня по картам Таро
Гороскоп на 25 июня по картам Таро. Фото pexels.com

День сулит приятные сюрпризы некоторым знакам

Карты Таро указывают на день важных решений, неожиданных совпадений и знаковых встреч. Кому-то предстоит завершить старый этап, а кто-то получит шанс начать новую главу своей жизни, сообщает "Телеграф".

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня: Сила

Завтра вам предстоит проявить выдержку и самообладание. Ситуация, которая раньше вызывала раздражение, неожиданно окажется под вашим контролем. Не давите на окружающих — мягкость принесет больше пользы, чем напор.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня: Десятка Пентаклей

Карта обещает стабильность и хорошие новости, связанные с финансами или семьей. Возможен разговор о будущем, который поможет почувствовать уверенность в завтрашнем дне. День благоприятен для домашних дел и покупок.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня: Рыцарь Жезлов

Энергии будет столько, что усидеть на месте окажется непросто. Вероятны неожиданные предложения, поездки или новые знакомства. Главное — не принимать решения слишком поспешно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня: Четверка Кубков

Карты советуют не игнорировать возможности, которые окажутся рядом. То, что сначала покажется неинтересным, может принести неожиданную выгоду. Будьте открыты новым идеям.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта дня: Мир

Один из важных процессов подходит к логическому завершению. Вы сможете почувствовать удовлетворение от проделанной работы и увидеть результаты своих усилий. Вечер принесет чувство гармонии.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня: Восьмерка Пентаклей

День потребует усердия и внимания к деталям. Карта говорит о том, что даже небольшие шаги сейчас приближают вас к большой цели. Не отвлекайтесь на мелочи и чужие советы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: Справедливость

Завтра многое встанет на свои места. Если вы долго ждали решения какого-то вопроса, ситуация начнет проясняться. Карта рекомендует быть честными прежде всего с самими собой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: Туз Кубков

Перед вами открываются новые эмоциональные возможности. Возможны приятные знакомства, романтические события или долгожданное примирение. День наполнен теплыми чувствами и вдохновением.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: Колесница

Время действовать решительно. Карта обещает успех тем, кто готов взять ситуацию в свои руки. Возможны поездки, важные переговоры или хорошие новости, связанные с работой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта дня: Семерка Пентаклей

Завтра придется запастись терпением. Результаты ваших усилий уже формируются, но пока не стоит торопить события. Карта советует продолжать двигаться выбранным курсом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: Звезда

Перед вами открываются перспективы, о которых вы давно мечтали. День принесет надежду, вдохновение и уверенность в будущем. Хорошее время для планирования и новых начинаний.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: Верховная Жрица

Интуиция станет вашим главным помощником. Не раскрывайте все свои планы окружающим и внимательно наблюдайте за происходящим. Важная подсказка может прийти совершенно неожиданно.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.

Теги:
#Астрология #Знак зодиака #Карты Таро #Гороскоп