Гороскоп на 25 июня по картам Таро: Тельцам - стабильность, Скорпионам - романтическое событие

День сулит приятные сюрпризы некоторым знакам

Карты Таро указывают на день важных решений, неожиданных совпадений и знаковых встреч. Кому-то предстоит завершить старый этап, а кто-то получит шанс начать новую главу своей жизни, сообщает "Телеграф".

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня: Сила

Завтра вам предстоит проявить выдержку и самообладание. Ситуация, которая раньше вызывала раздражение, неожиданно окажется под вашим контролем. Не давите на окружающих — мягкость принесет больше пользы, чем напор.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня: Десятка Пентаклей

Карта обещает стабильность и хорошие новости, связанные с финансами или семьей. Возможен разговор о будущем, который поможет почувствовать уверенность в завтрашнем дне. День благоприятен для домашних дел и покупок.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня: Рыцарь Жезлов

Энергии будет столько, что усидеть на месте окажется непросто. Вероятны неожиданные предложения, поездки или новые знакомства. Главное — не принимать решения слишком поспешно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня: Четверка Кубков

Карты советуют не игнорировать возможности, которые окажутся рядом. То, что сначала покажется неинтересным, может принести неожиданную выгоду. Будьте открыты новым идеям.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта дня: Мир

Один из важных процессов подходит к логическому завершению. Вы сможете почувствовать удовлетворение от проделанной работы и увидеть результаты своих усилий. Вечер принесет чувство гармонии.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня: Восьмерка Пентаклей

День потребует усердия и внимания к деталям. Карта говорит о том, что даже небольшие шаги сейчас приближают вас к большой цели. Не отвлекайтесь на мелочи и чужие советы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: Справедливость

Завтра многое встанет на свои места. Если вы долго ждали решения какого-то вопроса, ситуация начнет проясняться. Карта рекомендует быть честными прежде всего с самими собой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: Туз Кубков

Перед вами открываются новые эмоциональные возможности. Возможны приятные знакомства, романтические события или долгожданное примирение. День наполнен теплыми чувствами и вдохновением.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: Колесница

Время действовать решительно. Карта обещает успех тем, кто готов взять ситуацию в свои руки. Возможны поездки, важные переговоры или хорошие новости, связанные с работой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта дня: Семерка Пентаклей

Завтра придется запастись терпением. Результаты ваших усилий уже формируются, но пока не стоит торопить события. Карта советует продолжать двигаться выбранным курсом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: Звезда

Перед вами открываются перспективы, о которых вы давно мечтали. День принесет надежду, вдохновение и уверенность в будущем. Хорошее время для планирования и новых начинаний.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: Верховная Жрица

Интуиция станет вашим главным помощником. Не раскрывайте все свои планы окружающим и внимательно наблюдайте за происходящим. Важная подсказка может прийти совершенно неожиданно.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.