Гороскоп на 25 червня за картами Таро: Тельцям — стабільність, Скорпіонам — романтична подія

День обіцяє приємні сюрпризи деяким знакам

Карти Таро вказують на день важливих рішень, несподіваних збігів та знакових зустрічей. Комусь належить завершити старий етап, а хтось отримає шанс розпочати новий розділ свого життя, повідомляє "Телеграф".

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: Сила

Завтра вам доведеться проявити витримку та самовладання. Ситуація, яка раніше викликала роздратування, зненацька опиниться під вашим контролем. Не тисніть на оточуючих – м’якість принесе більше користі, аніж натиск.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: Десятка Пентаклів

Карта обіцяє стабільність та хороші новини, пов’язані з фінансами чи родиною. Можлива розмова про майбутнє, яка допоможе відчути впевненість у завтрашньому дні. День сприятливий для домашніх справ та покупок.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта дня: Лицар Жезлів

Енергії буде стільки, що всидіти на місці виявиться непросто. Імовірні несподівані пропозиції, поїздки чи нові знайомства. Головне — не ухвалювати рішення надто поспішно.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: Четвірка Кубків

Карти радять не ігнорувати можливості, які будуть поруч. Те, що спочатку здасться нецікавим, може принести несподівану вигоду. Будьте відкриті для нових ідей.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: Мир

Один із важливих процесів підходить до логічного завершення. Ви зможете відчути задоволення від виконаної роботи та побачити результати своїх зусиль. Вечір принесе почуття гармонії.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: Вісімка Пентаклів

День вимагатиме старанності та уваги до деталей. Карта говорить про те, що навіть невеликі кроки зараз наближають до великої мети. Не відволікайтеся на дрібниці та чужі поради.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: Справедливість

Завтра багато чого стане на свої місця. Якщо ви довго чекали на вирішення якогось питання, ситуація почне прояснюватися. Карта рекомендує бути чесними насамперед із самими собою.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: Туз Кубків

Перед вами відкриваються нові емоційні можливості. Можливі приємні знайомства, романтичні події чи довгоочікуване примирення. День наповнений теплими почуттями та натхненням.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: Колісниця

Час діяти рішуче. Карта обіцяє успіх тим, хто готовий взяти ситуацію до своїх рук. Можливі поїздки, важливі переговори чи хороші новини, пов’язані з роботою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: Сімка Пентаклів

Завтра доведеться запастись терпінням. Результати ваших зусиль вже формуються, але поки не варто квапити події. Карта радить продовжувати рухатися вибраним курсом.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: Зірка

Перед вами відкриваються перспективи, про які ви давно мріяли. День принесе надію, натхнення та впевненість у майбутньому. Гарний час для планування та нових починань.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: Верховна Жриця

Інтуїція стане вашим основним помічником. Не розкривайте всі свої плани оточуючим та уважно спостерігайте за тим, що відбувається. Важлива підказка може прийти несподівано.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.