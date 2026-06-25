Гороскоп на 26 июня по картам Таро: Девы решат все свои проблемы, а Водолеи выйдут за рамки привычного

Прислушивайтесь к знакам судьбы

Завтра одним знакам выпадет шанс изменить ситуацию в свою пользу, другим предстоит проявить терпение и мудрость, сообщает "Телеграф".

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня — Император

Завтра вам предстоит взять ситуацию под полный контроль. Карта Императора говорит о силе характера, дисциплине и способности принимать взвешенные решения. Не позволяйте эмоциям руководить вами — логика окажется вашим главным союзником. Вечер подходит для обсуждения серьезных планов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня — Колесо Фортуны

Фортуна приготовила для вас приятный сюрприз. Возможны неожиданные новости, удачные совпадения или предложение, которое изменит привычный ход событий. Главное — не цепляться за прошлое и смело принимать новые возможности.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня — Маг

Перед вами открываются новые перспективы. Карта Мага говорит, что у вас есть все необходимое для достижения цели. Завтра особенно важно проявить инициативу и не ждать, пока обстоятельства сложатся сами собой. Ваши слова будут иметь особую силу.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня — Верховная Жрица

Интуиция станет вашим главным проводником. Не стоит торопиться с выводами или раскрывать все свои планы окружающим. Некоторые ответы придут сами, если вы позволите событиям развиваться естественным образом. День благоприятен для размышлений и душевного спокойствия.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта дня — Солнце

Одна из самых счастливых карт Таро обещает вам яркий и продуктивный день. Вас ждут хорошие новости, приятные встречи и повод гордиться своими достижениями. Улыбайтесь чаще — позитивная энергия будет притягивать удачу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня — Отшельник

Завтра стоит немного замедлиться. Карты советуют отказаться от лишней суеты и сосредоточиться на действительно важных вопросах. Возможно, именно в тишине вы найдете решение проблемы, которая давно не давала покоя.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня — Справедливость

Наступает время честных решений. Все, что вы вложили раньше, начнет приносить результаты. Карта советует сохранять объективность и не идти на компромиссы с собственной совестью. В делах возможны хорошие новости.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня — Сила

Ваша внутренняя энергия поможет преодолеть любые препятствия. Не отвечайте агрессией на чужие эмоции — спокойствие окажется самым сильным оружием. В личной жизни возможен важный разговор, который укрепит отношения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня — Звезда

Перед вами открывается период надежды и вдохновения. Завтра может исполниться небольшое желание или появится шанс приблизиться к большой мечте. Не бойтесь строить планы — Вселенная благоволит вашим начинаниям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта дня — Мир

Эта карта говорит об успешном завершении важного этапа. Вы сможете почувствовать удовлетворение от проделанной работы и увидеть первые плоды своих усилий. День также благоприятен для поездок, переговоров и новых знакомств.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня — Шут

Карты советуют выйти за рамки привычного. Неожиданные предложения, спонтанные решения и новые знакомства могут оказаться очень удачными. Главное — сохранять открытость и не бояться начинать что-то с чистого листа.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня — Луна

Не все окажется таким, каким выглядит на первый взгляд. Карта Луны советует не доверять слухам и избегать поспешных выводов. Прислушайтесь к своим ощущениям — они помогут отличить иллюзию от реальности. Вечер идеально подходит для творчества и отдыха.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.