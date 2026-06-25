Гороскоп на 26 червня за картами Таро: Діви вирішать усі свої проблеми, а Водолії вийдуть за рамки звичного

Прислухайтесь до знаків долі

Завтра одним знакам випаде шанс змінити ситуацію на свою користь, інші мають проявити терпіння і мудрість, повідомляє "Телеграф".

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня — Імператор

Завтра вам доведеться взяти ситуацію під повний контроль. Карта Імператора говорить про силу характеру, дисципліну та здатність приймати зважені рішення. Не дозволяйте емоціям керувати вами – логіка виявиться вашим головним союзником. Вечір підходить для обговорення серйозних планів.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня — Колесо Фортуни

Фортуна приготувала вам приємний сюрприз. Можливі несподівані новини, вдалі збіги чи пропозиція, яка змінить звичний перебіг подій. Головне — не чіплятися за минуле та сміливо приймати нові можливості.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта дня — Маг

Перед вами відкриваються нові перспективи. Карта Мага каже, що ви маєте все необхідне для досягнення мети. Завтра особливо важливо проявити ініціативу і не чекати, доки обставини складуться самі собою. Ваші слова матимуть особливу силу.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня — Верховна Жриця

Інтуїція стане вашим провідником. Не варто поспішати з висновками чи розкривати всі свої плани оточуючим. Деякі відповіді прийдуть самі, якщо ви дозволите подіям розвиватися природним чином. День сприятливий для роздумів та душевного спокою.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня — Сонце

Одна з найщасливіших карток Таро обіцяє вам яскравий і продуктивний день. На вас чекають хороші новини, приємні зустрічі та привід пишатися своїми досягненнями. Посміхайтеся частіше — позитивна енергія приваблюватиме успіх.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня — Самітник

Завтра варто трохи сповільнитись. Карти радять відмовитися від зайвої метушні та зосередитися на справді важливих питаннях. Можливо, саме в тиші ви знайдете вирішення проблеми, яка давно не давала спокою.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня — Справедливість

Настає час чесних рішень. Все, що ви вклали раніше, почне давати результати. Карта радить зберігати об’єктивність і не йти на компроміси із власною совістю. У справах можливі добрі новини.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня — Сила

Ваша внутрішня енергія допоможе подолати будь-які перешкоди. Не відповідайте агресією на чужі емоції – спокій виявиться найсильнішою зброєю. В особистому житті можлива важлива розмова, яка зміцнить стосунки.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня — Зірка

Перед вами відкривається період надії та натхнення. Завтра може здійснитись невелике бажання або з’явиться шанс наблизитися до великої мрії. Не бійтеся будувати плани — Всесвіт допоможе з вашими починаннями.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня — Мир

Ця карта говорить про успішне завершення важливого етапу. Ви зможете відчути задоволення від виконаної роботи та побачити перші плоди своїх зусиль. День також сприятливий для поїздок, переговорів та нових знайомств.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня — Блазень

Карти радять вийти за межі звичного. Несподівані пропозиції, спонтанні рішення та нові знайомства можуть виявитися дуже вдалими. Головне – зберігати відкритість і не боятися починати щось із чистого аркуша.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня — Місяць

Не все виявиться таким, яким виглядає на перший погляд. Карта Місяця радить не довіряти чуткам та уникати поспішних висновків. Прислухайтеся до своїх відчуттів, вони допоможуть відрізнити ілюзію від реальності. Вечір ідеально підходить для творчості та відпочинку.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.