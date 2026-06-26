Хромированные смесители больше не устанавливают: какой вариант выглядит дороже

Эти смесители стали хитом ремонта, но имеют скрытые минусы

При ремонте даже такая деталь, как смеситель, может существенно изменить облик кухни или ванной. В последнее время все большее количество людей отказываются от привычных моделей в пользу нового тренда.

Речь идет о черных смесителях. Детальнее об их преимуществах написали в "Onet Dom".

Черные смесители отличаются матовой поверхностью и минималистичным дизайном. Они хорошо сочетаются с индустриальным, скандинавским и современным стилями, поэтому становятся акцентом в кухне или ванной комнате. Кроме того, качественные модели устойчивы к царапинам и меньше показывают отпечатки пальцев или следы от воды.

Черный смеситель в ванной. Фото: Эпицентр

Впрочем, не все такие смесители одинаково долговечны. Более дешевые варианты могут со временем терять цвет или покрытие. Также на темной поверхности более заметными становятся пыль и светлый налет, поэтому она требует регулярного ухода.

Специалисты отмечают, что черные смесители станут хорошим выбором для тех, кто ценит современный дизайн и готов уделять больше внимания уходу. Если главным критерием является практичность и минимум хлопот, классические хромированные модели остаются более универсальным решением.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить плитку на кухне.