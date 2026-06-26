Хромированные смесители больше не устанавливают: какой вариант выглядит дороже
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Эти смесители стали хитом ремонта, но имеют скрытые минусы
При ремонте даже такая деталь, как смеситель, может существенно изменить облик кухни или ванной. В последнее время все большее количество людей отказываются от привычных моделей в пользу нового тренда.
Речь идет о черных смесителях. Детальнее об их преимуществах написали в "Onet Dom".
Черные смесители отличаются матовой поверхностью и минималистичным дизайном. Они хорошо сочетаются с индустриальным, скандинавским и современным стилями, поэтому становятся акцентом в кухне или ванной комнате. Кроме того, качественные модели устойчивы к царапинам и меньше показывают отпечатки пальцев или следы от воды.
Впрочем, не все такие смесители одинаково долговечны. Более дешевые варианты могут со временем терять цвет или покрытие. Также на темной поверхности более заметными становятся пыль и светлый налет, поэтому она требует регулярного ухода.
Специалисты отмечают, что черные смесители станут хорошим выбором для тех, кто ценит современный дизайн и готов уделять больше внимания уходу. Если главным критерием является практичность и минимум хлопот, классические хромированные модели остаются более универсальным решением.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить плитку на кухне.