Откажитесь от громоздких холодильников: с этой моделью будет больше пространства

Однако об этой технике следует подумать еще в начале ремонта

Традиционные холодильники, годами являвшиеся неотъемлемой частью любой кухни, постепенно теряют популярность. Им на смену приходят новые модели, позволяющие сделать интерьер более цельным, аккуратным и современным.

Популярности набирают встроенные холодильники, как написали в "Onet Dom". Они прячутся за мебельными фасадами и снаружи почти не отличаются от кухонных шкафов. Благодаря этому кухня выглядит более стильной, просторной и благоустроенной.

Особенно актуальным такое решение стало для квартир с открытой планировкой, где кухня совмещена с гостиной. В таких интерьерах важно, чтобы техника не привлекала излишнего внимания и гармонично вписывалась в общий дизайн.

Встроенный холодильник на кухне. Фото: "Rozetka"

Впрочем, у встроенных холодильников есть и свои особенности. Их нужно предусматривать еще на этапе проектирования кухни, а установка обычно стоит дороже, чем монтаж обычных моделей. Кроме того, важно позаботиться о правильной вентиляции, чтобы техника работала без перебоев.

Тем не менее, спрос на встроенные холодильники продолжает расти. Для многих владельцев жилья они стали не только практичным решением, но и способом создать современный и эстетический интерьер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие разделочные доски не впитывают запахи и легко моются.