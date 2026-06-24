Больше никакой плитки и плесени: новая технология делает стильную и бесшовную ванную комнату

Такое покрытие имеет свой уникальный эстетический вид

Современную ванную комнату можно обустроить так, чтобы навсегда забыть темные пятна в углах и постоянную влажность. Вместо привычной керамической плитки можно кардинально меняют внешний вид помещения, но и становятся эффективным оружием в борьбе с грибком и плесенью.

Владелец студии дизайна и ремонта "Дом в ремонте" и "Blueberry" Сергей Брухаль рассказал "Телеграфу" о технологии, стремительно вытесняющей классические отделочные материалы — бесшовную ванну из жидкого акрила или микроцемента.

По словам эксперта, изготовление душевой кабины из микроцемента является отличной альтернативой традиционной плитке. Главная особенность этого подхода заключается в том, что он позволяет сделать "мокрую зону" вообще без всякого шва, где обычно со временем и заводится грибок.

Микроцемент в ванной комнате

Однако, выбирая такой вариант, следует взвесить все "за" и "против". Визуальный эффект – это первое, на что обращают внимание. Такое покрытие имеет свой уникальный эстетический вид, который должен нравиться заказчику и вписываться в общую концепцию интерьера. Технический подход. Сергей Брухаль отмечает, что если вашей главной целью является именно бескомпромиссная борьба с грибком и плесенью, только материала будет мало.

"Чтобы эффективно решить эти вопросы, нужно начинать с хорошей вентиляции и теплого пола в душевом и санузле. Только таким комплексным образом можно навсегда избавиться от сырости", — подчеркнул специалист.

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