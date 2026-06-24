Плитка на кухне больше не в моде: есть более дешевый вариант, который выглядит не хуже кафеля

Следует обратить внимание на такой вариант, если хочется сделать ремонт более бюджетным

Современные кухни постепенно отходят от керамической плитки, которая долгое время являлась стандартным решением для отделки стен между шкафами. Ее заменяют более современные материалы, изменяющие не только вид интерьера, но и его практичность.

Одним из таких вариантов стали декоративные панели, которые снаружи могут напоминать мрамор или натуральный камень. Они отвечают новым дизайнерским тенденциям, где главный упор делается на минимализме, чистых линиях и визуальной простоте, как написали в "Onet Dom".

Однако главная особенность таких панелей не только в эстетике. За ними часто скрываются дополнительные системы хранения — полки, ниши для специй и отделения для кухонных принадлежностей. Благодаря этому кухня выглядит чистой, даже если внутри все организовано максимально функционально.

Декоративная панель на кухне. Фото: tilemarket

Такие решения позволяют быстро менять вид пространства: снаружи он смотрится минималистично и чисто, а при необходимости открывается дополнительное функциональное пространство.

Например, некоторые популярные самоклеящиеся панели стоят около 53 гривен за 2,5 метра, тогда как плитка обычно начинается от 410 гривен за квадратный метр.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему следует отказаться от громоздких холодильников в пользу одной модели.