Хромовані змішувачі більше не встановлюють: який варіант виглядає більш дорожче

Ці змішувачі стали хітом ремонту, але мають приховані мінуси

Під час ремонту навіть така деталь, як змішувач, може суттєво змінити вигляд кухні чи ванної. Останнім часом дедалі більше людей відмовляються від звичних моделей на користь нового тренду.

Йдеться про чорні змішувачі. Детальніше про їх переваги написали в "Onet Dom".

Чорні змішувачі вирізняються матовою поверхнею та мінімалістичним дизайном. Вони добре поєднуються з індустріальним, скандинавським та сучасним стилями, тому часто стають акцентом у кухні або ванній кімнаті. Крім того, якісні моделі стійкі до подряпин і менше показують відбитки пальців чи сліди від води.

Чорний змішувач у ванній. Фото: Епіцентр

Втім, не всі такі змішувачі однаково довговічні. Дешевші варіанти можуть з часом втрачати колір або покриття. Також на темній поверхні помітнішими стають пил і світлий наліт, тому вона потребує регулярного догляду.

Фахівці зазначають, що чорні змішувачі стануть гарним вибором для тих, хто цінує сучасний дизайн і готовий приділяти трохи більше уваги догляду. Якщо ж головним критерієм є практичність і мінімум клопоту, класичні хромовані моделі залишаються більш універсальним рішенням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити плитку на кухні.