Гороскоп на 12 августа: неожиданное предложение у Тельцов, важный разговор у Скорпионов

В эту среду откроются новые перспективы и появятся заманчивые предложения

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"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 12 августа. Этот день хорошо подходит для завершения незакрытых дел, честных разговоров и планов. Не спешите соглашаться на первое предложение – некоторые решения потребуют больше времени.

♈️ Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы можете получить задачу, которая сначала покажется лишней, но впоследствии поможет вам проявить себя. Не берите на себя чужую ответственность, если вас об этом прямо не просили. В денежных вопросах лучше обойтись без спонтанных покупок. Вечером оставьте время для дел, помогающих вам переключиться.

♉️ Телец (21 апреля — 21 мая)

Вас может ожидать интересное предложение, связанное с работой или дополнительным заработком. Не отказывайтесь сразу, даже если условия поначалу кажутся необычными. В общении с близким человеком лучше прямо сказать о том, что вас беспокоит. День также подходит для покупок вещей, которые давно планировали приобрести.

♊️ Близнецы (22 мая — 21 июня)

12 августа вам предстоит быстро реагировать на новую информацию. Кто-нибудь из коллег или знакомых может сообщить деталь, которая изменит ваши дальнейшие планы. Не передавайте услышанное другим, пока не убедитесь, что информация достоверна. Вечером вам захочется уединиться, и это пойдет на пользу.

♋️ Рак (22 июня — 22 июля)

Вы можете почувствовать, что некоторые люди слишком сильно вмешиваются в ваши дела. Не ссорьтесь из-за этого, но четко обозначьте личные границы. На работе лучше не спешить с ответом на предложение, требующее обдумывания. Вечер следует посвятить дому и спокойному отдыху.

♌️ Лев (23 июля — 21 августа)

Завтра у вас будет шанс получить одобрение от человека, чье мнение для вас важно. Не пытайтесь сразу доказать всем свою правоту — результат будет говорить о вас. Во второй половине дня возможно приглашение на встречу или мероприятие. Если у вас есть важное личное дело, не откладывайте его еще на один день.

♍️ Дева (22 августа — 23 сентября)

Вам придется вернуться к вопросу, который вы сочли уже решенным. В этот раз вы увидите деталь, которую раньше не учли, и именно она поможет найти лучший вариант. Не стесняйтесь попросить кого-нибудь о конкретной помощи. В финансах день спокоен, если вы не начнете тратить деньги из-за эмоций.

♎️ Весы (24 сентября — 23 октября)

12 августа может принести вам встречу с человеком, с которым давно не было нормального общения. Разговор поможет поставить точку в старом недоразумении. На работе не соглашайтесь выполнять задания только по желанию всем понравиться. Вечером уделите внимание облику или делу, которое давно хотели сделать для себя.

♏️ Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Важный разговор может изменить ваше отношение к человеку или ситуации. Не скрывайте свою позицию, но и не переходите на обвинения. В профессиональной сфере следует напомнить о себе тому, кто может повлиять на ваше дальнейшее продвижение. В личной жизни лучше говорить прямо, а не ждать, что партнер сам догадается о ваших желаниях.

♐️ Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Завтра день будет насыщенным, потому не пытайтесь выполнить все дела одновременно. Выберите две-три главные задачи и доведите их до конца. Возможно знакомство с человеком, который впоследствии станет полезным для вашей работы или нового проекта. Вечером не перегружайте себя чужими проблемами.

♑️ Козерог (23 декабря — 20 января)

Вам придется пересмотреть решение, которое еще недавно казалось окончательным. Не воспринимайте смену планов как провал – на этот раз она может сыграть вам на руку. Будьте внимательны к документам, переписке и договоренностям. Вечером лучше не браться за сложные дела, если чувствуете усталость.

♒️ Водолей (21 января — 19 февраля)

Кто-то может попытаться вовлечь вас в спор, который на самом деле вас не касается. Не тратьте время на доказательство своей правоты человеку, который не готов вас услышать. В работе вам поможет нестандартный подход к обычной проблеме. Вечером возможен приятный звонок или сообщение от человека, по которому вы соскучились.

♓️ Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы, наконец, можете получить ответ на вопрос, который долго оставался без объяснения. Это поможет вам принять решение, которое вы откладывали из-за сомнений. Не рассказывайте о своих планах всем подряд – некоторые вещи лучше пока оставить при себе. Вечер благоприятен для встречи с близким человеком и отдыха без лишней суеты.