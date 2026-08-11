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В 13 лет построил собственный дом: как выглядит жилье школьника за 1500 долларов

Автор
Юлия Закирова
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Автор
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Его целеустремленности можно только позавидовать
Его целеустремленности можно только позавидовать. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Он сам заработал деньги, договорился со взрослыми и построил во дворе собственный минидом

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В свои 13 лет американец Люк Тилл из Айовы решил сделать то, что для многих взрослых кажется сложной задачей – построить собственное жилье. Парень построил во дворе родителей минидом площадью около 8 квадратных метров, потратив на него примерно 1500 долларов.

Подробнее об этой истории рассказало аргентинское издание Río Negro.

Идея возникла после того, как Люк начал смотреть на YouTube видео о так называемых tiny houses — компактных домах, позволяющих уменьшить затраты на строительство и содержание жилья. Подросток настолько увлекся этой темой, что решил создать собственный проект.

Родители согласились помочь только локацией и советами, но не деньгами. Они поставили перед сыном три требования: он должен собрать необходимую сумму, самостоятельно построить дом, а после завершения проект будет его ответственностью.

Реализация плана была нелегкой

Почти год парень совмещал обучение с разными подработками. Он работал у соседей, убирал гаражи, занимался садом и параллельно собирал деньги через интернет.

Важную роль сыграли и бартерные договоренности. К примеру, местный электрик согласился провести проводку в доме в обмен на уборку гаража. Сам Люк впоследствии рассказывал, что благодаря этому научился договариваться со взрослыми и решать практические проблемы, чему не учат в школе.

Приблизительно 75% материалов для минидома были повторно использованы. Для наружного убранства парень применил остатки материалов от дома своей бабушки, а дверь и часть окон получил от знакомых.

Осуществил собственную мечту

Что есть внутри минидома

Несмотря на крошечную площадь, Люк пытался сделать пространство максимально функциональным. В доме обустроили небольшую кухню с холодильником и микроволновкой, зону отдыха со столом, телевизором и пуфом.

Для сна предусмотрели чердак, куда можно подняться по лестнице. Также у дома есть небольшая терраса. Часть интерьера помогали обустраивать родственники: бабушка сшила шторы, а мама приобщилась к декорированию.

Впрочем, полноценным жильем постройку назвать сложно. В нем нет водопровода и туалета, поэтому для гигиены парень использовал емкость с краном и таз, а в туалет ходил в главный дом. Для охлаждения помещения он придумал собственную систему кондиционирования с вентилятором, водой и фильтрами.

Останавливаться не планирует

Теперь планирует новый дом

История 13-летнего строителя быстро привлекла внимание в Интернете. Люк стал популярен благодаря YouTube, а впоследствии начал рассказывать о своем опыте на тематических мероприятиях.

На этом ребенок останавливаться не собирается. Следующий его проект – еще один минидом, но уже на прицепе. Его Люк планирует брать с собой во время учебы в университете, чтобы не тратить деньги на аренду жилья.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", фундамент дома из пластиковых бутылок напечатали на 3D-принтере: как он выглядит и какой вес выдерживает.

Теги:
#Строительство #Школьник #Будинок