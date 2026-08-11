Хрустящие огурцы с болгарским перцем: заготовка, которая не оставит домашних равнодушными
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Рецепт вкусной заготовки на зиму
Сезон консервирования овощей на зиму продолжается. Ранее мы рассказывали, как приготовить Нежинский салат из огурцов. А теперь предлагаем еще один удачный вариант заготовки — огурцы с болгарским перцем в маринаде на основе горчицы.
Рецептом поделилась фудблогер Ирина Пелех в Instagram.
Как закрыть огурцы с перцем на зиму
Ингредиенты (на банку 750–1000 г)
- огурцы — 370–400 г;
- горчица французская — 1 ст. л.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- перец душистый — 2 шт.;
- перец черный горошком — 3 шт.;
- перец болгарский — 0,5 шт.;
- лист лавровый — 1 шт.;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.
Способ приготовления
- На дно каждой банки выложить чеснок, черный и душистый перец горошком, французскую горчицу и лавровый лист.
- Плотно уложить огурцы и нарезанный соломкой болгарский перец.
- Всыпать в банку поверх овощей соль и сахар, а затем влить уксус.
- Залить содержимое банки крутым кипятком.
- Накрыть банку крышкой, поместить в кастрюлю с теплой водой (предварительно постелив на дно кастрюли тканевую салфетку) и стерилизовать 10 минут после закипания воды.
- Плотно закрутить банку крышкой и оставить в перевернутом виде под плотным полотенцем или пледом на сутки до полного остывания.
Зимой такие огурцы станут отличной закуской к любому застолью, а также идеально дополнят мясные блюда, картофель и каши.