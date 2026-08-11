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Хрустящие огурцы с болгарским перцем: заготовка, которая не оставит домашних равнодушными

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Консервированные огурцы с перцем
Консервированные огурцы с перцем. Фото Коллаж "Телеграфа"

Рецепт вкусной заготовки на зиму

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Сезон консервирования овощей на зиму продолжается. Ранее мы рассказывали, как приготовить Нежинский салат из огурцов. А теперь предлагаем еще один удачный вариант заготовки — огурцы с болгарским перцем в маринаде на основе горчицы.

Рецептом поделилась фудблогер Ирина Пелех в Instagram.

Как закрыть огурцы с перцем на зиму

Ингредиенты (на банку 750–1000 г)

  • огурцы — 370–400 г;
  • горчица французская — 1 ст. л.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • перец душистый — 2 шт.;
  • перец черный горошком — 3 шт.;
  • перец болгарский — 0,5 шт.;
  • лист лавровый — 1 шт.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.

Способ приготовления

  1. На дно каждой банки выложить чеснок, черный и душистый перец горошком, французскую горчицу и лавровый лист.
  2. Плотно уложить огурцы и нарезанный соломкой болгарский перец.
  3. Всыпать в банку поверх овощей соль и сахар, а затем влить уксус.
  4. Залить содержимое банки крутым кипятком.
  5. Накрыть банку крышкой, поместить в кастрюлю с теплой водой (предварительно постелив на дно кастрюли тканевую салфетку) и стерилизовать 10 минут после закипания воды.
  6. Плотно закрутить банку крышкой и оставить в перевернутом виде под плотным полотенцем или пледом на сутки до полного остывания.

Зимой такие огурцы станут отличной закуской к любому застолью, а также идеально дополнят мясные блюда, картофель и каши.

Теги:
#Рецепт #Перец #Огурцы #Консервация