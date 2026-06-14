Лимиты даже в Москве: куда уже докатился топливный кризис в России (видео)

Рассказываем, какие регионы РФ пострадали от дефицита бензина

Топливный кризис охватил Россию в результате ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Ограничения на продажу топлива введены уже не только в оккупированном Крыму, но и во многих регионах РФ.

"Телеграф" собрал информацию, что происходит с горючим в России и на оккупированных территориях.

Пресс-служба правительства Татарстана заявила, что лимиты на продажу бензина введены "во избежание искусственного ажиотажа", а также для "обеспечения устойчивой ситуации".

Стоит отметить, что Татарстан занимает второе место в России по добыче нефти (после Ханты-Мансийского автономного округа) и входит в пятерку регионов по объемам переработки. На территории республики находятся несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, ночью 12 июня ВСУ осуществили успешные удары БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.

На московских заправках также ввели топливные ограничения, сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале. На АЗС "Татнефти" действуют ограничения до 20 литров на бензин марок АИ-92 и АИ-95, до 40 литров на дизель.

Аналогичные ограничения компания ввела в Санкт-Петербурге. На заправке "Роснефть" действует общий лимит — до 90 литров в бак либо канистру. На АЗС "Лукойл" также установлен общий предел — до 100 литров на один чек бензин и дизель.

Ранее стало известно, что с 30 мая на заправке "ОРТК" были введены ограничении на отпуск топлива в одни руки. Бензин — не больше 60 литров, дизель — не более 100.

На дефицит топлива на заправках также жалуются жители Ульяновской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Белгородской и Рязанской областей, Краснодарского края и многих других регионов России.

В конце мая агентство Reuters сообщало, что из-за атак украинских беспилотников почти все крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены приостановить или сократить производство.

Также напомним, что ночью 14 июня украинские дроны нанесли удар по нефтебазе "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области. Комбинат входит в систему Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв). Объект используется для хранения запасов топлива и нефтепродуктов.