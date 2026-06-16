На фото Зеленского и Трампа нашли неожиданное сходство: в сети уже клепают мемы

Пользователи вспомнили старые шутки

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп встретились на саммите G7 в Париже 16 июня. После публикции их совместных фото в СМИ, в соцсетях появились шутки и мемы по этому поводу.

Отметим, что это была первая личная встреча президентов за почти 4 месяца. Трамп назвал ее "хорошей" и отметил, что вскоре состоится еще одна.

"Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, так же как и Украина", — подвел итоги Трамп.

Тем временем в социальных сетях подхватили инфоповод и уже вскоре появились первые мемы с фотографиями Трампа и Зеленского. Американский президент нередко затрагивал именно карт, над которой пользователи и решили посмеяться на сей раз.

В начале 2026 года заявлял, что у Зеленского "нет карт" в войне с Россией.

"У него (Зеленского, — ред.) нет карт. У него не было карт с первого дня. Сейчас он их тоже не имеет. У него есть только одно — Дональд Трамп", — говорил американский президент журналистам.

А в марте 2025 года глава Белого дома заявлял, что ни Украина, ни Россия "не имеют карт" для ведения переговоров.

"Знаете, я говорил, что у них (у Украины — ред.) нет карт. Ни у кого на самом деле нет карт. У России нет карт… Что вам нужно сделать, так это заключить соглашение и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее остановить", — сказал Трамп

Мем из соцсетей. Скриншот: Threads

Также фото Зеленского и Трампа сравнили с прославившимся еще в далеком 2017 году фото экс-премьер-министра Владимира Гройсмана с неизвестным рабочим во время планового визита в Житомирскую область. Пользователи нашли сходство в эмоциях.

Уникальная композиция — пристальный взгляд обоих мужчин и их близкое расположение — побудила пользователей интернета добавлять к фотографии юмористические диалоги. Одной из самых популярных подписей тогда была: "Когда вычислил по IP".

В Threads шутят, что Трамп и Зеленский собрались посплетничать.

Мем из соцсетей. Скриншот: Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп снова запутался, кого обвинять в войне в Украине.