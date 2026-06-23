Обратно в 90-е: россияне массово вспоминают давний лайфхак с бензином

В июне популярность соответствующего запроса достигла десятков тысяч поисков

Россияне на фоне топливного кризиса чаще стали искать запрос "как слить бензин". Однако лидером Google Trends является Украина, с важным нюансом — это ищут на оккупированной части страны.

В российском сегменте интернета резкий рост количества запросов "как слить бензин" зафиксирован в поисковых системах Google и "Яндекс". Данные российских СМИ показывают, что с марта количество запросов выросло в 10 раз.

Рост количества запросов о сливе бензина в России/ Российские СМИ

Показателен поисковик "Яндекс", который демонстрирует, что в июне этот запрос искали 44 тысячи раз против 4 тысяч в марте. С Google ситуация более интересная. Поисковик понимает, что территории Украины хоть и оккупированы, но юридически все же принадлежат нашей стране, поэтому Украина на ступеньку выше в рейтинге популярности запроса. Однако детализация расставляет все по местам – в топе просмотров Крым и Донецкая область.

Кто в мире ищет запрос "как слить бензин"/Скриншот

В России в это время в соцсетях чаще появляются сообщения о случаях слива горючего из автомобилей, а также видео с подобными инцидентами. Это не только тип кражи, но и один из способов обойти ограничения на продажу горючего — люди после заправки того разрешенного количества литров сливают бензин и возвращаются на заправку снова.

Крым не зря в лидерах — дроновый контроль над сухопутным маршрутом оккупированной территорией держат Силы обороны, так что до полуострова бензовозы большей частью не добираются. Здесь уже давно ограничили продажу бензина, 21 июня его вообще не продавали на АЗС, ни людям, ни бизнесу, оставив только для нужд государственных служб.

Содействуют топливному кризису в России украинские "дальнобойные санкции". Большинство нефтеперерабатывающих заводов в пределах 2000 км от границы Украины либо были повреждены, либо были вынуждены останавливать работу на неопределенное время.

"Телеграф" составил карту, где в России ограничили продажу бензина. Заметим, что большая часть областей и регионов европейской части РФ имеет ограничения, включая два центра — Москву и Санкт-Петербург.