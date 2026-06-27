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Случайно разбили товар в "АТБ"? Кто должен за него заплатить

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Нечаянно разбить товар могут и дети и взрослые Новость обновлена 27 июня 2026, 09:11
Нечаянно разбить товар могут и дети и взрослые. Фото Коллаж "Телеграф"

Закон в этом случае на стороне посетителей

Покупатели "АТБ" не обязаны оплачивать товар, если он случайно упал с полки в магазине и разбился. Согласно украинскому законодательству, клиент не обязан возмещать ущерб в случае случайного повреждения товара.

Об этом напомнило главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области. Согласно ст. 323 Гражданского кодекса Украины, до момента оплаты товара ответственность за него несет магазин, а не покупатель.

Именно магазин должен обеспечить условия, которые делали бы невозможным случайное повреждение товара. Супермаркет должен:

  • надежно разместить товар (особенно хрупкий);
  • установить предупреждающие знаки;
  • следить за чистотой и безопасностью полов.

В случае непреднамеренного повреждения товара сотрудники "АТБ" (как и любого другого магазина на территории Украины) не вправе заставлять покупателя оплатить его. Также магазинам запрещено:

  • удерживать человека без его согласия;
  • угрожать или требовать документы;
  • заставлять подписывать акты или "признание вины".

"Это нарушение Закона Украины "О защите прав потребителей", — подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Случайно разбили товар в "АТБ" — что делать

Магазин имеет право настаивать на компенсации стоимости товара покупателем только при условии, что в суде было доказано умышленное его повреждение. Доказывать вероятную вину должен магазин.

Как поступить, если случайно повредил товар в АТБ
Как действовать, если случайно повредил товар в "АТБ". Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Если вы или ваш ребенок случайно разбили товар в "АТБ":

  • сообщите персоналу и оставайтесь на месте
  • не подписывайте ничего без понимания
  • зафиксируйте инцидент (фото, видео)
  • требуйте копию акта (если его составляют)
  • в случае давления — вызывайте полицию

Ранее "Телеграф" рассказывал, имеет ли право охрана "АТБ" потребовать показать содержимое сумки. Что делать в этом случае |

Теги:
#Супермаркет #Покупатель #Магазин #Права #АТБ