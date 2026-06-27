Случайно разбили товар в "АТБ"? Кто должен за него заплатить
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Закон в этом случае на стороне посетителей
Покупатели "АТБ" не обязаны оплачивать товар, если он случайно упал с полки в магазине и разбился. Согласно украинскому законодательству, клиент не обязан возмещать ущерб в случае случайного повреждения товара.
Об этом напомнило главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области. Согласно ст. 323 Гражданского кодекса Украины, до момента оплаты товара ответственность за него несет магазин, а не покупатель.
Именно магазин должен обеспечить условия, которые делали бы невозможным случайное повреждение товара. Супермаркет должен:
- надежно разместить товар (особенно хрупкий);
- установить предупреждающие знаки;
- следить за чистотой и безопасностью полов.
В случае непреднамеренного повреждения товара сотрудники "АТБ" (как и любого другого магазина на территории Украины) не вправе заставлять покупателя оплатить его. Также магазинам запрещено:
- удерживать человека без его согласия;
- угрожать или требовать документы;
- заставлять подписывать акты или "признание вины".
"Это нарушение Закона Украины "О защите прав потребителей", — подчеркнули в Госпродпотребслужбе.
Случайно разбили товар в "АТБ" — что делать
Магазин имеет право настаивать на компенсации стоимости товара покупателем только при условии, что в суде было доказано умышленное его повреждение. Доказывать вероятную вину должен магазин.
Если вы или ваш ребенок случайно разбили товар в "АТБ":
- сообщите персоналу и оставайтесь на месте
- не подписывайте ничего без понимания
- зафиксируйте инцидент (фото, видео)
- требуйте копию акта (если его составляют)
- в случае давления — вызывайте полицию
Ранее "Телеграф" рассказывал, имеет ли право охрана "АТБ" потребовать показать содержимое сумки. Что делать в этом случае |