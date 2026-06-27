Случайно разбили товар в "АТБ"? Кто должен за него заплатить

Закон в этом случае на стороне посетителей

Покупатели "АТБ" не обязаны оплачивать товар, если он случайно упал с полки в магазине и разбился. Согласно украинскому законодательству, клиент не обязан возмещать ущерб в случае случайного повреждения товара.

Об этом напомнило главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области. Согласно ст. 323 Гражданского кодекса Украины, до момента оплаты товара ответственность за него несет магазин, а не покупатель.

Именно магазин должен обеспечить условия, которые делали бы невозможным случайное повреждение товара. Супермаркет должен:

надежно разместить товар (особенно хрупкий);

установить предупреждающие знаки;

следить за чистотой и безопасностью полов.

В случае непреднамеренного повреждения товара сотрудники "АТБ" (как и любого другого магазина на территории Украины) не вправе заставлять покупателя оплатить его. Также магазинам запрещено:

удерживать человека без его согласия;

угрожать или требовать документы;

заставлять подписывать акты или "признание вины".

"Это нарушение Закона Украины "О защите прав потребителей", — подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Случайно разбили товар в "АТБ" — что делать

Магазин имеет право настаивать на компенсации стоимости товара покупателем только при условии, что в суде было доказано умышленное его повреждение. Доказывать вероятную вину должен магазин.

Как действовать, если случайно повредил товар в "АТБ". Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Если вы или ваш ребенок случайно разбили товар в "АТБ":

сообщите персоналу и оставайтесь на месте

не подписывайте ничего без понимания

зафиксируйте инцидент (фото, видео)

требуйте копию акта (если его составляют)

в случае давления — вызывайте полицию

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