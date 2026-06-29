Снимайте свои кондиционеры: какая альтернатива более энергосберегающая

Эта система не требует электричества

Существуют более эффективные и комфортные способы охладить жилье летом, чем постоянное использование кондиционера. Такие решения позволяют значительно экономить электроэнергию.

Речь идет о естественной вентиляции и пассивных системах охлаждения, которые помогают поддерживать прохладу в доме. О них написали в "okdiario".

Это специальные воздуховоды, обеспечивающие постоянный приток свежего и фильтрованного воздуха извне. В сочетании с качественной теплоизоляцией это позволяет поддерживать комфортную температуру дома без чрезмерного энергопотребления.

Вытяжка в комнате. Фото: mis.dp

Эксперты подчеркивают, что важную роль играют и пассивные элементы — жалюзи, маркизы и продуманная вентиляция. Они помогают снизить нагрев помещения ещё на этапе попадания солнечного тепла.

По словам специалистов, главная задача — не охлаждать уже перегретый воздух, а предотвращать его нагрев. Именно поэтому современные "пассивные дома" сводят к минимуму использование кондиционеров и снижают расходы на электроэнергию.

Кроме того, важную роль играют качественные окна и герметичность конструкций, которые помогают поддерживать стабильный микроклимат в помещении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как охладиться даже в самую жаркую ночь.