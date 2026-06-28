Им пользовались еще в Древнем Египте: лайфхак, как охладиться даже в самую жаркую ночь

С таким методом кондиционер не понадобится

В жаркие летние ночи заснуть без кондиционера бывает непросто. Однако существуют простые способы охладить спальню, которые использовались ещё сотни лет назад, задолго до появления современной техники.

Одним из таких методов есть техника, которая пришла к нам из Древнего Египта. Ее суть состоит в использовании влажного полотенца для естественного охлаждения тела, как написали в "femcafe".

Для этого полотенце нужно смочить холодной водой, хорошо отжать и положить на кровать. После этого лечь на него и накрыться легкой простыней. Во время испарения вода уносит часть тепла, создавая ощущение прохлады. Если рядом работает вентилятор, эффект может быть еще более заметным.

Тем, кому некомфортно лежать на влажной ткани, советуют использовать небольшое полотенце или салфетку. Их можно приложить ко лбу, груди, животу или ногам — зонам, через которые организм быстрее отдает тепло.

Очень жарко в комнате. Фото: сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно охладить жилье без кондиционера. Для этого используют простые "первоначальные" методы, помогающие снизить температуру в помещении на несколько градусов.