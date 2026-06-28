Эти летние лайфхаки пережили десятилетие: как охладить жилье без кондиционера

Эти хитрости спасут и сейчас

Во времена без кондиционеров люди спасались от жары простыми способами. Сегодня многие из них снова становятся популярными во время летней жары.

Главным правилом было не впускать жару в дом. Утром окна, двери и ставни закрывали, чтобы сохранить прохладу, накопившуюся за ночь, а после заката жилье проветривали, создавая естественный сквозняк, как написали в "dnevno".

Важен был и режим дня. Еду пытались готовить рано утром или вечером, когда температура была ниже. В самые жаркие часы отказывались от использования печей и тяжелых блюд, предпочитая свежие фрукты, овощи, домашние лимонады и легкую пищу.

Приготовление пищи в жару. Фото: Днепровская советница

Еще один популярный способ охлаждения – вентилятор с миской льда или холодной воды перед ним. Такой прием создавал ощущение более прохладного воздуха и помогал легче переносить жару.

Во многих регионах люди проводили больше времени у рек, озер или моря, а ночью нередко спали на балконах, террасах или даже во дворах. Каменные дома с толстыми стенами помогали поддерживать комфортную температуру без дополнительной техники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что до городов Украины дойдет аномальная жара почти до +40 градусов.