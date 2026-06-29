Знімайте свої кондиціонери: яка альтернатива більш енергоощадна

Ця система не потребує електрики

Існують більш ефективні та комфортні способи охолодити оселю влітку, ніж постійне використання кондиціонера. Такі рішення також дозволяють значно економити електроенергію.

Йдеться про природну вентиляцію та пасивні системи охолодження, які допомагають підтримувати прохолоду в будинку. Про них написали в "okdiario".

Це спеціальні повітроводи, які забезпечують постійний приплив свіжого та фільтрованого повітря ззовні. У поєднанні з якісною теплоізоляцією це дозволяє підтримувати комфортну температуру в будинку без надмірного енергоспоживання.

Витяжка в кімнаті. Фото: mis.dp

Експерти підкреслюють, що важливу роль відіграють і пасивні елементи — жалюзі, маркізи та продумана вентиляція. Вони допомагають зменшити нагрівання приміщення ще на етапі потрапляння сонячного тепла.

За словами спеціалістів, головне завдання — не охолоджувати вже перегріте повітря, а запобігати його нагріванню. Саме тому сучасні "пасивні будинки" мінімізують використання кондиціонерів і знижують витрати на електроенергію.

Додатково важливими є якісні вікна та герметичність конструкцій, які допомагають утримувати стабільний мікроклімат у приміщенні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як охолодитись навіть у найспекотнішу ніч.