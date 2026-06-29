Жара душит и ночью: способы от французов, снижающие температуру без кондиционера
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Что реально помогает заснуть
Когда ночью в комнате очень жарко, уснуть становится тяжело. Даже при затемнении помещения температура может оставаться высокой из-за накопленного тепла в стенах и мебели.
Есть простые способы, которые могут заметно снизить температуру без кондиционера. О них написали в "aufeminin".
Чтобы лучше охладить комнату без кондиционера, важно правильно совмещать вентиляцию и ночное проветривание. Когда на улице становится прохладнее, рекомендуется открывать окна и создавать сквозняк, чтобы вывести нагретый воздух и впустить свежий.
Дополнительно можно использовать простой лайфхак — влажную хлопчатобумажную простыню у открытого окна вместе с вентилятором. При испарении влага частично охлаждает воздух, что может снизить ощутимую температуру в комнате на несколько градусов.
Специалисты также отмечают, что лучший эффект дает правильный режим: днем помещение нужно максимально защищать от солнца, а ночью активно проветривать. Такой подход помогает поддерживать более комфортную температуру без дополнительных затрат электроэнергии.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о необычном индийском методе охлаждения домов с помощью глиняных горшков на крыше.