Как пережить жару: хитрый британский лайфхак с окнами

Украину накрыли аномально высокие градусы

В часы самой сильной жары не стоит открывать окна. Хотя, кажется, что это может охладить комнату за счет сквозняка, на самом деле такие действия только повысят температуру в квартире.

По словам эксперта по обслуживанию жилья Howarth Timber Эмили Грин из Великобритании, хотя, на первый взгляд, это кажется нелогичным, открытые окна могут еще больше нагреть вашу квартиру. Раскаленный воздух с улицы повысит температуру в доме.

Эмили Грин рекомендует открывать окна до 8 часов утра, когда температура на улице самая низкая. Как только воздух на улице начнет нагреваться, окна и наружные двери (актуально для частных домов), необходимо закрыть, чтобы прохладный воздух оставался внутри.

Как пережить жару. Инфографика: "Телеграф"

Вечером, когда жара на улице начнет спадать (после 21:00), есть смысл снова открыть окна и создать сквозняк. Он будет способствовать циркуляции прохладного воздуха через помещение, одновременно выталкивая накопившееся за день тепло наружу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что аномальная жара идет сразу в несколько регионов. Где воздух раскалится почти до +40 градусов.