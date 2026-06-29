Жара больше не проблема: этот странный индийский метод с горшками может заменить кондиционеры

Есть довольно необычное решение

Пока Европа страдает летней жарой, в Индии предложили необычное, но простое решение для охлаждения домов. Оно не нуждается в кондиционерах и базируется на природном материале – глине.и как же меня

Архитектор использовал около 7000 глиняных чашек, разместив их на крыше дома, как написали в "dnevno". Такой пласт работает как естественный барьер: глина медленно нагревается и уменьшает передачу тепла внутрь помещения.

По оценкам, подобная система может снизить температуру дома на несколько градусов, в зависимости от конструкции и климата. Идея не нова — в жарких регионах мира глину и другие природные материалы использовали для охлаждения жилья еще столетиями назад.

Сегодня к таким решениям снова возвращаются из-за высоких цен на энергию и потребности в экологическом строительстве. Они позволяют снизить нагрузку на кондиционеры и сократить потребление электроэнергии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о проверенных годами летних лайфхаках, которые помогают охладить дом без кондиционера.