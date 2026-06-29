Спека душить і вночі: способи від французів, які знижують температуру без кондиціонера
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Що реально допомагає заснути
Коли вночі в кімнаті дуже спекотно, заснути стає важко. Навіть при затемненні приміщення температура може залишатися високою через накопичене тепло в стінах і меблях.
Є прості способи, які можуть помітно знизити температуру без кондиціонера. Про них написали в "aufeminin".
Щоб краще охолодити кімнату без кондиціонера, важливо правильно поєднувати вентиляцію та нічне провітрювання. Коли надворі стає прохолодніше, рекомендується відкривати вікна та створювати протяг, щоб вивести нагріте повітря і впустити свіже.
Додатково можна використовувати простий лайфхак — вологе бавовняне простирадло біля відкритого вікна разом із вентилятором. Під час випаровування волога частково охолоджує повітря, що може знизити відчутну температуру в кімнаті на кілька градусів.
Фахівці також наголошують, що найкращий ефект дає правильний режим: вдень приміщення потрібно максимально захищати від сонця, а вночі — активно провітрювати. Такий підхід допомагає підтримувати більш комфортну температуру без додаткових витрат електроенергії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про незвичний індійський метод охолодження будинків за допомогою глиняних горщиків на даху.