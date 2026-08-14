У водителя есть всего несколько секунд: на каком расстоянии камера видит превышение скорости

Ближе всего к камере оказываются автомобили в правой полосе

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Следят за соблюдением скоростного режима на дорогах с помощью автоматики — камеры в городах и на трассах фиксируют нарушения и добавляют его в систему. О камерах предупреждает специальный знак, так что у водителя может быть шанс снизить скорость до разрешенной, однако на это у него только несколько метров.

По данным "РадиоТрек", устанавливают знак предупреждения об автоматической фиксации нарушений на определенном расстоянии от камеры. Она зависит от расположения:

в городах — за 100-200 метров

на загородных дорогах – 200-500 метров

на трассах — за 500-700 метров.

Это дает водителю примерно 10 секунд для того, чтобы плавно снизить скорость, если он ее немного превысил. "Телеграф" напомнит – максимально разрешенная в городе – 50 км/час, за пределами города – 90 км/час, на дорогах с разделительной полосой – 110 км/час, на автомагистралях – 130 км/час. Если ехать со скоростью 130 км/час по дороге с разделительной полосой, то есть всего 13 секунд, чтобы успеть сбросить скорость до максимально допустимой.

Ограничение скорости и штрафы за превышение в Украине/Инфографика "Телеграф"

На каком расстоянии камера фиксирует нарушение

Камеры располагают не прямо перед водителем, а вверху или сбоку, поэтому расстояние зависит от расположения автомобиля. Наименьшее расстояние для фото – у машин в крайней правой полосе – от 6 до 12 метров, в середине – от 15 до 25 метров, а в крайней левой полосе – от 20 до 35 метров. По данным польского автосайта, максимальная техническая способность камеры зафиксировать нарушения — 60 метров, тогда как в большинстве своем это до 30 метров.

Камера над дорогой

Что происходит с фото нарушителя и какие штрафы

Перед тем, как водитель увидит штраф, система должна зафиксировать государственный знак, дату, время, координаты места, скорость движения и сравнить с ограничением на участке. Если превысить скорость намного – затормозить водитель не успеет, ведь автомобиль будет рядом. Так что в зависимости от превышения, будет и штраф соответствующий. В Украине ответственность наступает при превышении скорости более чем на 20 км/ч — 340 грн, при превышении более чем на 50 км/час — 1700 грн.

Систему неоднократно предлагали усовершенствовать. Одно из предложений, когда камер будет достаточно, замерить время, за которое водитель преодолевает определенный участок между двумя камерами и в случае, если средняя скорость выше, — выписывать штраф. Однако это только идея.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что штрафы для водителей за превышение скорости в Украине — одни из самых низких в Европе. После трагедии в Киеве, когда водитель влетел в подземный переход и убил людей, их предлагали увеличить в разы.