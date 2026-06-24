Старые ванные уходят в прошлое: что сделает комнату стильной и современной, а за что вы переплатите
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Что из модных трендов реально работает, а на что вы просто выбросите деньги
Облик ванных комнат в мире стремительно меняется. Новые технологии могут существенно повысить комфорт, однако некоторые гаджеты — это скорее маркетинг.
Об этом "Телеграфу" рассказал Сергей Брухаль — руководитель и основатель компании Дом в ремонте и студии Blueberry.
Одним из главных трендов ремонта в ванных комнатах в последнее время стали скрытые душевые системы. Это стильное решение для тех, кто обожает минимализм.
Однако, поскольку системы монтируются прямо в стене, многие могут задаваться вопросом — не придется ли при поломке разрушать свой ремонт.
Сергей Брухаль успокаивает: системы скрытого монтажа продуманы таким образом, чтобы узлы, которые могут выйти из строя, были легкозаменяемыми, и в случае поломки квалифицированный специалист смог их обслужить.
Помимо скрытого душа популярность набирают и другие технологичные решения. Эксперт объяснил, какие гаджеты, по его мнению, являются практичными, а какие — просто маркетинг и визуал:
- Зеркала с подогревом.
"Полезная вещь, которая подойдет тем, кто любит принимать горячий душ или ванную, а помещение совсем небольшое"
- А вот унитаз с функцией очистки собеседник считает скорее маркетинговым ходом.
- Теплая стена в плане пользования проигрывает полотенцесушителю, хоть и выглядит более эстетично.
- Фурнитура скрытого монтажа – это скорее об эстетике, чем о практичности и функционале.
Напомним, ранее мы писали о том, что дизайнеры нашли стильную и долговечную замену плитам ПВХ на потолке.