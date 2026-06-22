Эпоха массивных холодильников уходит в прошлое: дизайнеры придумали, чем их заменить на кухне

Это модное решение стоит дороже

В современных интерьерах набирает популярность тренд на "невидимую" бытовую технику. Касается это и холодильников, которые все чаще полностью скрывают за мебельными фасадами, интегрируя их в общий дизайн кухни.

Если еще несколько лет назад массивные и блестящие холодильники из нержавеющей стали считались символом модерна и выставлялись напоказ, то сегодня ситуация коренным образом изменилась. Поскольку в современных квартирах кухни все чаще объединяются с гостиными, хозяева стремятся создать гармоничное и визуально чистое пространство без лишнего накопления приборов.

Журналисты отмечают, что встроенные холодильники раньше считались решением исключительно премиумкласса. Однако сейчас этот тренд стал настоящим "геймчейджером" (переломным моментом) и активно внедряется даже в бюджетные или стандартные ремонты. Дизайнеры интерьеров подчеркивают, что такой прием позволяет оптически успокоить пространство и сделать комнату более просторной, что особенно актуально для небольших квартир.

Встроенный холодильник

В то же время, издание обращает внимание и на определенные сложности этого решения:

Необходимость точной планировки: встроенный холодильник нужно проектировать заранее.

встроенный холодильник нужно проектировать заранее. Технические нюансы: мебель должна обеспечивать должную вентиляцию прибора, иначе это сократит срок его службы.

мебель должна обеспечивать должную вентиляцию прибора, иначе это сократит срок его службы. Финансовый вопрос: покупка специальной модели, изготовление дополнительных фасадов и монтаж стоят дороже. Кроме того, стандартные встроенные холодильники обычно меньше по объему, а большие модели (например, side-by-side) для встраивания дефицитны и очень дороги (в таком случае эксперты советуют покупать два отдельных прибора и монтировать их рядом с противоположным открыванием дверцы).

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