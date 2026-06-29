Ламінат відходить у минуле: новий матеріал стає хітом, роблячи підлогу надміцною та естетичною

У світі дизайну інтер’єру поширюється нова тенденція

Ламінат, який вважається одним із найпопулярніших підлогових покриттів у світі, поступово відходить у минуле. Дедалі більше господарів роблять свій вибір на користь нового, більш практичного матеріалу.

Про це пише "Femcafe". Зазначається, що протягом багатьох років практично неможливо було уявити новий будинок або ремонт без ламінату. Але зараз у світі дизайну інтер’єру поширюється нова тенденція. Багато хто вже каже, що це може стати наступним хітом.

Йдеться про SPC-покриття. Це інноваційний оздоблювальний матеріал для підлоги, який роблять із кам’яного пилу та пластику. Такий склад робить його надзвичайно міцним, водонепроникним та зносостійким.

SPC ламінат. Фото — seal-parket

"Багато хто обирає SPC-покриття, оскільки воно краще за ламінат витримує знос, при цьому зберігаючи такий самий елегантний вигляд. Вам не доведеться так сильно турбуватися про розлиту рідину, подряпини від домашніх тварин чи інтенсивне використання. Крім того, сучасні версії вирізняються винятковою естетичністю, тому чимало дизайнерів інтер'єру вважають, що вони можуть стати одним із визначальних трендів у підлогових покриттях на найближчі роки", — вважають журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зараз радять використовувати замість туалетного паперу.