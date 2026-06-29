Откажитесь от обычных смесителей: на каких моделях будет меньше пятен и царапин

Эти сантехнические приборы выглядят дороже и служат дольше

Эти модели смесителей в последние годы стали одним из самых популярных решений для кухонь и ванных комнат. Их выбирают все чаще благодаря некоторым преимуществам.

Они легко вписываются как в минималистические, так и в более классические интерьеры, придавая простору более аккуратному и стильному виду, как написали в "dnevno".

Главное преимущество таких смесителей – их внешний вид. Они создают выразительный акцент в комнате и хорошо сочетаются с разными материалами: деревом, мрамором, бетоном или металлом. Благодаря этому их можно использовать почти в любом дизайне без сложного подбора элементов.

Черный смеситель. Фото: dnevno

Еще один плюс – практичность в ежедневном использовании. На черной поверхности менее заметны отпечатки пальцев и следы воды, поэтому они дольше выглядят аккуратными. В большинстве случаев достаточно быстро протереть поверхность, чтобы вернуть ей чистый вид.

Также производители предлагают модели с прочным матовым покрытием, которое устойчиво к царапинам и рассчитано на длительную эксплуатацию. Это делает такие смесители хорошим вариантом для активного использования на кухне или в ванной.

Кроме того, черные смесители помогают создать цельный дизайн интерьера. Их часто сочетают с другими темными деталями – фурнитурой, светильниками или декором, чтобы получить современный и гармоничный вид пространства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить плитку в ванной комнате.