Відмовтесь від звичайних змішувачів: на яких моделях буде менше плям та подряпин

Ці сантехнічні прилади виглядають дорожче і служать довше

Ці моделі змішувачів останніми роками стали одним із найпопулярніших рішень для кухонь і ванних кімнат. Їх обирають усе частіше завдяки деяким перевагам.

Вони легко вписуються як у мінімалістичні, так і в більш класичні інтер’єри, додаючи простору більш акуратного та стильного вигляду, як написали в "dnevno".

Головна перевага таких змішувачів — їхній зовнішній вигляд. Вони створюють виразний акцент у кімнаті та добре поєднуються з різними матеріалами: деревом, мармуром, бетоном чи металом. Завдяки цьому їх можна використовувати майже в будь-якому дизайні без складного підбору елементів.

Чорний змішувач. Фото: dnevno

Ще один плюс — практичність у щоденному використанні. На чорній поверхні менш помітні відбитки пальців і сліди води, тому вони довше виглядають охайними. У більшості випадків достатньо швидко протерти поверхню, щоб повернути їй чистий вигляд.

Також виробники пропонують моделі з міцним матовим покриттям, яке стійке до подряпин і розраховане на тривалу експлуатацію. Це робить такі змішувачі хорошим варіантом для активного використання на кухні або у ванній.

Окрім цього, чорні змішувачі допомагають створити цілісний дизайн інтер’єру. Їх часто поєднують з іншими темними деталями — фурнітурою, світильниками або декором, щоб отримати сучасний і гармонійний вигляд простору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити плитку у ванній кімнаті.