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Відмовтесь від звичайних змішувачів: на яких моделях буде менше плям та подряпин

Автор
Марина Бондаренко
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На який варіант варто звернути увагу
На який варіант варто звернути увагу. Фото Колаж "Телеграфу"

Ці сантехнічні прилади виглядають дорожче і служать довше

Ці моделі змішувачів останніми роками стали одним із найпопулярніших рішень для кухонь і ванних кімнат. Їх обирають усе частіше завдяки деяким перевагам.

Вони легко вписуються як у мінімалістичні, так і в більш класичні інтер’єри, додаючи простору більш акуратного та стильного вигляду, як написали в "dnevno".

Головна перевага таких змішувачів — їхній зовнішній вигляд. Вони створюють виразний акцент у кімнаті та добре поєднуються з різними матеріалами: деревом, мармуром, бетоном чи металом. Завдяки цьому їх можна використовувати майже в будь-якому дизайні без складного підбору елементів.

Які змішувачі популярні в 2026
Чорний змішувач. Фото: dnevno

Ще один плюс — практичність у щоденному використанні. На чорній поверхні менш помітні відбитки пальців і сліди води, тому вони довше виглядають охайними. У більшості випадків достатньо швидко протерти поверхню, щоб повернути їй чистий вигляд.

Також виробники пропонують моделі з міцним матовим покриттям, яке стійке до подряпин і розраховане на тривалу експлуатацію. Це робить такі змішувачі хорошим варіантом для активного використання на кухні або у ванній.

Окрім цього, чорні змішувачі допомагають створити цілісний дизайн інтер’єру. Їх часто поєднують з іншими темними деталями — фурнітурою, світильниками або декором, щоб отримати сучасний і гармонійний вигляд простору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити плитку у ванній кімнаті.

Теги:
#Ремонт #Ванна #Кран