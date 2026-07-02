Плитка уходит в прошлое: с каким материалом будет эффект роскоши за небольшие деньги

Дизайнеры выбирают другое решение, чтобы добавить стиля в комнату

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Классическая керамическая плитка постепенно теряет популярность в современном дизайне интерьеров. Ее все чаще заменяет мозаика – декоративное покрытие из мелких элементов.

Она позволяет создавать более выразительные и стильные поверхности. При этом мозаика часто выглядит дороже, хотя цена у нее невысокая, как написали в "еlle".

Мозаика может использоваться не только в качестве акцента, но и в качестве основного покрытия, в частности на полу или всех стенах помещения. Отдельно популярным остается зеленый оттенок, который придает интерьеру более премиальный вид.

Для более спокойных решений дизайнеры советуют выбирать один цвет, например синий, совмещая мозаику с мебелью в тон. Это позволяет создать цельный и стильный интерьер без перегрузки деталями.

Мозайка на кухне и в ванной. Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бетонные дворы постепенно уходят в прошлое. На смену им приходит современное покрытие, которое лучше пропускает воду, не образует луж после дождя и значительно меньше нагревается во время летней жары. Такое решение считается более комфортным и практичным для городских дворов и частных территорий.