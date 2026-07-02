Плитка відходить у минуле: з яким матеріалом буде ефект розкоші за невеликі гроші

Дизайнери обирають інше рішення, аби додати стилю в кімнату

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Класична керамічна плитка поступово втрачає популярність у сучасному дизайні інтер’єрів. Її все частіше замінює мозаїка — декоративне покриття з дрібних елементів.

Вона дозволяє створювати більш виразні та стильні поверхні. При цьому мозаїка часто виглядає дорожче, хоча ціна в неї невисока як написали в "еlle".

Мозаїка може використовуватися не лише як акцент, а і як основне покриття, зокрема на підлозі або всіх стінах приміщення. Окремо популярним залишається зелений відтінок, який додає інтер’єру більш преміального вигляду.

Для більш спокійних рішень дизайнери радять обирати один колір, наприклад синій, поєднуючи мозаїку з меблями в тон. Це дозволяє створити цілісний і стильний інтер’єр без перевантаження деталями.

Мозайка на кухні та у ванній. Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бетонні двори поступово відходять у минуле. Їм на зміну приходить сучасне покриття, яке краще пропускає воду, не утворює калюж після дощу та значно менше нагрівається під час літньої спеки. Таке рішення вважають більш комфортним і практичним для міських дворів та приватних територій.