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Бетон во дворах уходит в прошлое: какая альтернатива не оставляет на себе лужи и не перегревается в жару

Автор
Марина Бондаренко
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Эти проницаемые покрытия вытесняют бетон
Эти проницаемые покрытия вытесняют бетон. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ему на смену приходят природные материалы

Бетонные дворики, долгое время являвшиеся стандартом благодаря прочности и простому уходу, постепенно теряют популярность. Им на смену возвращается тренд 1960-х годов, что делает ставку на природные материалы.

Речь идет о покрытии из натурального камня, гравия, гальки и водопроницаемой брусчатки. Такой подход не только изменяет вид двора, но и улучшает его функциональность: вода во время дождя лучше проникает в почву, уменьшается образование луж, а поверхности меньше нагреваются в жару, как написали "los andes 142".

Одним из самых популярных решений сегодня стала неровная каменная брусчатка — техника, активно использовавшаяся еще несколько десятилетий назад. Камни разного размера укладывают с небольшими промежутками, через которые дождевая вода, естественно, попадает в землю. Такой дизайн выглядит более естественным и хорошо сочетается с зелеными зонами, клумбами и садовыми дорожками. Его используют не только во дворах, но и у террас и входных зон.

Чем заменить бетон на заднем дворе
Что положить вместо бетона во дворе. Фото: amazon.de

Несмотря на это, бетон полностью не исчез — его продолжают применять для подъездных дорожек, гаражей и участков с большой нагрузкой. В то же время в жилых зонах владельцы все чаще выбирают проницаемые материалы, которые помогают уменьшить перегрев поверхностей и сделать двор более комфортным в жару.

Кроме практичности, природные покрытия имеют и эстетическое преимущество – они доступны в различных формах, цветах и текстурах, что позволяет гармонично вписать их как в современную архитектуру, так и в классические дома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть альтернатива пластиковым окнам, которая дольше служит и имеет лучшую шумоизоляцию.

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#Ремонт #Бетон #Двор