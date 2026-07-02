Этот дом из Китая можно собрать за час: он стоит не так уж дорого

По сравнению с традиционным производством это очень выгодно

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Одна семья из Санта-Фе избрала совершенно необычный путь к собственному жилью – без долгих строек и ожиданий. Их дом приехал в контейнере и уже через час стоял на участке, почти готовый к жизни.

Как сообщается в "TN", речь идет о модульном жилье площадью 72 м². По словам владелицы, сначала семья рассматривала местные варианты, но импортируемое здание оказалось значительно дешевле.

Стоимость такого решения составляла около 700 долларов за квадратный метр, так что общая сумма составила примерно 50 000 долларов вместе с производством, доставкой, таможенным оформлением и монтажом. Для сравнения, традиционное строительство обошлось бы около 1400 долларов за м², а местные модульные дома — 1000–1200 долларов.

Весь процесс от заказа до доставки длился около четырех месяцев. За это время семья согласовала проект, оформила документы и дождалась производства и транспортировки дома.

По прибытии контейнера конструкцию быстро развернули с помощью семьи и друзей, поскольку доступ тяжелой техники был ограничен. После установки осталось только подключить коммуникации.

Что есть внутри

Внутри дом имеет три спальни, ванную комнату и кухню открытой планировки. Он оснащен базовой мебелью, электричеством и сантехникой, готовой к подключению.

Каркас изготовлен из стали, а внутренняя отделка из панелей на основе бамбукового волокна. Конструкция также позволяет изменять планировку и даже переносить дом в случае необходимости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как семья собирала бутылки на пляже и построила из них поразивший своим видом семикомнатный дом.