Как построить дом за день: итальянская технология меняет представление о строительстве

Дом доставляют на участок в сложенном виде

Традиционное строительство может занять месяцы, но итальянские архитекторы предложили альтернативу. Складной дом MADi Home доставляют на участок почти готовым, а на его установку нужно всего несколько часов.

Проект создал итальянский архитектор Ренато Видаль. Главная особенность дома – модульная конструкция и необычная треугольная форма с крутой крышей, сообщает издание Oeste Geral.

Большую часть сооружения создают на производстве, а на месте модули только раскладывают, закрепляют и подключают к необходимым коммуникациям.

По плану разработчиков, один модуль можно установить приблизительно за 6-7 часов. Для этого достаточно бригады из трех человек. Именно скорость монтажа стала одним из главных преимуществ системы.

Система получила название MADi Home

Впрочем, подготовка фундамента, подключение электричества, водоснабжения и канализации, а также внутренние отделочные работы могут потребовать дополнительного времени.

Для строительства используют промышленно изготовленные материалы, сочетающие прочность и относительно небольшой вес. Конструкция состоит из инженерной древесины, стальных частей и готовых панелей.

В частности, применяют перекрестно-клееную древесину CLT, оцинкованные стальные профили, металлические шарниры для механизма сборки, теплоизоляцию стен и кровли, а также оконные и дверные конструкции из ПВХ или алюминия.

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