Цей будинок з Китаю можна зібрати за годину: він коштує не так вже й дорого

У порівнянні з традиційним виробництвом це дуже вигідно

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Одна сім’я з Санта-Фе обрала зовсім незвичний шлях до власного житла — без довгих будівництв і очікувань. Їх будинок приїхав в контейнері й уже за одну годину стояв на ділянці, майже готовий до життя.

Як написали у "TN", йдеться про модульне житло площею 72 м². За словами власниці, спочатку сім’я розглядала місцеві варіанти, але імпортований будинок виявився значно дешевшим.

Вартість такого рішення становила близько 700 доларів за квадратний метр, тож загальна сума склала приблизно 50 000 доларів разом із виробництвом, доставкою, митним оформленням і монтажем. Для порівняння, традиційне будівництво коштувало б близько 1400 доларів за м², а місцеві модульні будинки — 1000–1200 доларів.

Весь процес від замовлення до доставки тривав близько чотирьох місяців. За цей час сім’я погодила проєкт, оформила документи та дочекалася виробництва і транспортування будинку.

Після прибуття контейнера конструкцію швидко розгорнули за допомогою родини та друзів, оскільки доступ важкої техніки був обмежений. Після встановлення залишилося лише під'єднати комунікації.

Що є всередині

Усередині будинок має три спальні, ванну кімнату та кухню відкритого планування. Він оснащений базовими меблями, електрикою та сантехнікою, готовими до підключення.

Каркас виготовлений зі сталі, а внутрішнє оздоблення — з панелей на основі бамбукового волокна. Конструкція також дозволяє змінювати планування і навіть переносити будинок у разі потреби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як сім’я збирала пляшки на пляжі та збудувала з них семикімнатний будинок, який вразив своїм виглядом.