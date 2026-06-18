Часть пенсионеров может лишиться выплаты. Кто в списке и что делать

Начисления зависят от многих факторов

Часть пенсионеров Украины может потерять выплату. Речь идет о людях, которые получают пенсию по инвалидности.

Об этом свидетельствует закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Отмечается, что отказов по выплате может быть несколько.

Основные причины отказа — отсутствие права на пенсию по инвалидности и неполный пакет документов. Обычно выплату по инвалидности назначают при наличии трудового стажа от 1 до 15 лет. От этой продолжительности зависит и размер пенсии.

Список документов, которые нужно подавать:

заявление установленного образца

паспорт гражданина Украины или временное удостоверение

документ о месте жительства или регистрации

подтверждение страхового стажа

медицинское заключение или справку военно-врачебной комиссии (для военных)

справка о заработной плате за 60 месяцев до 30.06.2000

данные о денежном довольствии и страховых взносах

документы об особом статусе (при наличии)

подтверждение отсутствия пенсии по месту регистрации в РФ и право на отсутствие гражданства государства-агрессора.

Пенсия рассчитывается как процент от пенсии по возрасту:

100% — I группа инвалидности

90% — ІІ группа

50% — ІІІ группа

Кроме того, в страховой стаж также относится период от установления инвалидности до достижения 60 лет.

Кто может лишиться пенсии. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Назначение пенсии может производиться, если заявление подано в течение 3 месяцев после установления инвалидности или позже. В первом случае выплаты начисляются с даты установления, во втором – со дня подачи заявления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине планируют повысить прожиточный минимум. Уже известно, какие выплаты могут возрасти.