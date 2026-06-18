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Часть пенсионеров может лишиться выплаты. Кто в списке и что делать

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Деньги Новость обновлена 18 июня 2026, 12:30
Деньги. Фото Коллаж "Телеграфа"

Начисления зависят от многих факторов

Часть пенсионеров Украины может потерять выплату. Речь идет о людях, которые получают пенсию по инвалидности.

Об этом свидетельствует закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Отмечается, что отказов по выплате может быть несколько.

Основные причины отказа — отсутствие права на пенсию по инвалидности и неполный пакет документов. Обычно выплату по инвалидности назначают при наличии трудового стажа от 1 до 15 лет. От этой продолжительности зависит и размер пенсии.

Список документов, которые нужно подавать:

  • заявление установленного образца
  • паспорт гражданина Украины или временное удостоверение
  • документ о месте жительства или регистрации
  • подтверждение страхового стажа
  • медицинское заключение или справку военно-врачебной комиссии (для военных)
  • справка о заработной плате за 60 месяцев до 30.06.2000
  • данные о денежном довольствии и страховых взносах
  • документы об особом статусе (при наличии)
  • подтверждение отсутствия пенсии по месту регистрации в РФ и право на отсутствие гражданства государства-агрессора.

Пенсия рассчитывается как процент от пенсии по возрасту:

  • 100% — I группа инвалидности
  • 90% — ІІ группа
  • 50% — ІІІ группа

Кроме того, в страховой стаж также относится период от установления инвалидности до достижения 60 лет.

Кто может потерять пенсию
Кто может лишиться пенсии. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Назначение пенсии может производиться, если заявление подано в течение 3 месяцев после установления инвалидности или позже. В первом случае выплаты начисляются с даты установления, во втором – со дня подачи заявления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине планируют повысить прожиточный минимум. Уже известно, какие выплаты могут возрасти.

Теги:
#Выплаты #Пенсия #Инвалидность