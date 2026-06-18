Часть пенсионеров может лишиться выплаты. Кто в списке и что делать
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Начисления зависят от многих факторов
Часть пенсионеров Украины может потерять выплату. Речь идет о людях, которые получают пенсию по инвалидности.
Об этом свидетельствует закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Отмечается, что отказов по выплате может быть несколько.
Основные причины отказа — отсутствие права на пенсию по инвалидности и неполный пакет документов. Обычно выплату по инвалидности назначают при наличии трудового стажа от 1 до 15 лет. От этой продолжительности зависит и размер пенсии.
Список документов, которые нужно подавать:
- заявление установленного образца
- паспорт гражданина Украины или временное удостоверение
- документ о месте жительства или регистрации
- подтверждение страхового стажа
- медицинское заключение или справку военно-врачебной комиссии (для военных)
- справка о заработной плате за 60 месяцев до 30.06.2000
- данные о денежном довольствии и страховых взносах
- документы об особом статусе (при наличии)
- подтверждение отсутствия пенсии по месту регистрации в РФ и право на отсутствие гражданства государства-агрессора.
Пенсия рассчитывается как процент от пенсии по возрасту:
- 100% — I группа инвалидности
- 90% — ІІ группа
- 50% — ІІІ группа
Кроме того, в страховой стаж также относится период от установления инвалидности до достижения 60 лет.
Назначение пенсии может производиться, если заявление подано в течение 3 месяцев после установления инвалидности или позже. В первом случае выплаты начисляются с даты установления, во втором – со дня подачи заявления.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине планируют повысить прожиточный минимум. Уже известно, какие выплаты могут возрасти.