Укр

Замминистра оказалась фанаткой россиян. На ее странице заметили интересное видео

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Елена Ференс Новость обновлена 19 июня 2026, 14:46
Елена Ференс. Фото Коллаж, "Телеграф"

На кадрах засветился не только флаг России

Заместитель министра юстиции Елена Ференс попала в громкий скандал. Так как она репостнула видео российского блогера о сложностях женской судьбы.

Об этом свидетельствует страница политика в Instagram. Заметим, что Ференс сделала репост видео не в сторис, которые активны 24 часа, а на страницу.

При этом само видео имеет музыку на русском языке о женской судьбе и даже кадры с флагом России. К слову, трек автора называется "От**бойтесь". Такие действия заместителя министра юстиции вызывают много вопросов на пятый год полномасштабного вторжения. Ведь у чиновника более 20-летнего стажа в политике.

Страница Елены Ференс
Страница Елены Ференс с репостом видео
Страница Елены Ференс
Фото из видео, которое репоснула Ференс
Страница Елены Ференс
Фото из видео, которое репоснула Ференс

Интересно, что видео блогера не свежее, она его опубликовала еще в октябре 2025 года, почему Ференс сделала репост в июне 2026 года — неизвестно. Более того, среди подписок замминистра есть российский бренд "Пальто высокого качества". Этот факт тоже не остался без внимания сети и вызвал еще больше вопросов.

Подписки Елены Ференс
Подписки Елены Ференс
Страница Елены Ференс
Страница в "Фейсбук" Елены Ференс

Отметим, что Ференс, как представитель Минюста, 5 июня 2026 года присутствовала во Львове на VI Всеукраинском форуме судебных экспертов "Современная судебная экспертиза: состояние, проблемы и перспективы развития в условиях глобальных вызовов".

Елена Ференс на форуме во Львове
Елена Ференс на форуме во Львове
Елена Ференс на форуме во Львове
Елена Ференс на форуме во Львове

Для справки

Елена Ференс – заместитель министра юстиции Украины. Имеет звание заслуженного юриста Украины с 25-летним стажем работы в системе органов юстиции. С 2016 г. она возглавляла Департамент частного права Министерства юстиции Украины. 1 апреля 2025 года Кабинет Министров Украины официально назначил ее заместителем министра.

Елена Ференс
Елена Ференс

Интересно, что во время политической карьеры Ференс не фигурировала в скандалах. Однако сейчас репостнула видео российского блогера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Болгарии разгорелся крупный политический скандал с участием украинского посла Олеси Илащук. Пророссийская партия "Возрождение" требует отзыва дипломата и оглашения ее персоной нон грата.

Теги:
#Скандал #Минюст