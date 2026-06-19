Замминистра оказалась фанаткой россиян. На ее странице заметили интересное видео
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На кадрах засветился не только флаг России
Заместитель министра юстиции Елена Ференс попала в громкий скандал. Так как она репостнула видео российского блогера о сложностях женской судьбы.
Об этом свидетельствует страница политика в Instagram. Заметим, что Ференс сделала репост видео не в сторис, которые активны 24 часа, а на страницу.
При этом само видео имеет музыку на русском языке о женской судьбе и даже кадры с флагом России. К слову, трек автора называется "От**бойтесь". Такие действия заместителя министра юстиции вызывают много вопросов на пятый год полномасштабного вторжения. Ведь у чиновника более 20-летнего стажа в политике.
Интересно, что видео блогера не свежее, она его опубликовала еще в октябре 2025 года, почему Ференс сделала репост в июне 2026 года — неизвестно. Более того, среди подписок замминистра есть российский бренд "Пальто высокого качества". Этот факт тоже не остался без внимания сети и вызвал еще больше вопросов.
Отметим, что Ференс, как представитель Минюста, 5 июня 2026 года присутствовала во Львове на VI Всеукраинском форуме судебных экспертов "Современная судебная экспертиза: состояние, проблемы и перспективы развития в условиях глобальных вызовов".
Для справки
Елена Ференс – заместитель министра юстиции Украины. Имеет звание заслуженного юриста Украины с 25-летним стажем работы в системе органов юстиции. С 2016 г. она возглавляла Департамент частного права Министерства юстиции Украины. 1 апреля 2025 года Кабинет Министров Украины официально назначил ее заместителем министра.
Интересно, что во время политической карьеры Ференс не фигурировала в скандалах. Однако сейчас репостнула видео российского блогера.
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