Замминистра оказалась фанаткой россиян. На ее странице заметили интересное видео

На кадрах засветился не только флаг России

Заместитель министра юстиции Елена Ференс попала в громкий скандал. Так как она репостнула видео российского блогера о сложностях женской судьбы.

Об этом свидетельствует страница политика в Instagram. Заметим, что Ференс сделала репост видео не в сторис, которые активны 24 часа, а на страницу.

При этом само видео имеет музыку на русском языке о женской судьбе и даже кадры с флагом России. К слову, трек автора называется "От**бойтесь". Такие действия заместителя министра юстиции вызывают много вопросов на пятый год полномасштабного вторжения. Ведь у чиновника более 20-летнего стажа в политике.

Страница Елены Ференс с репостом видео

Фото из видео, которое репоснула Ференс

Фото из видео, которое репоснула Ференс

Интересно, что видео блогера не свежее, она его опубликовала еще в октябре 2025 года, почему Ференс сделала репост в июне 2026 года — неизвестно. Более того, среди подписок замминистра есть российский бренд "Пальто высокого качества". Этот факт тоже не остался без внимания сети и вызвал еще больше вопросов.

Подписки Елены Ференс

Страница в "Фейсбук" Елены Ференс

Отметим, что Ференс, как представитель Минюста, 5 июня 2026 года присутствовала во Львове на VI Всеукраинском форуме судебных экспертов "Современная судебная экспертиза: состояние, проблемы и перспективы развития в условиях глобальных вызовов".

Елена Ференс на форуме во Львове

Елена Ференс на форуме во Львове

Для справки

Елена Ференс – заместитель министра юстиции Украины. Имеет звание заслуженного юриста Украины с 25-летним стажем работы в системе органов юстиции. С 2016 г. она возглавляла Департамент частного права Министерства юстиции Украины. 1 апреля 2025 года Кабинет Министров Украины официально назначил ее заместителем министра.

Елена Ференс

Интересно, что во время политической карьеры Ференс не фигурировала в скандалах. Однако сейчас репостнула видео российского блогера.

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