Старый сервант — не просто хлам: почему поколение 50-х годов не могжет расстаться с "советскими сокровищами"

Для пожилых людей эти вещи имеют особое значение

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Для многих из нас старые серванты, хрустальная посуда из прошлого или другие предметы советских времен кажутся ненужным хламом. Однако для пожилых людей они имеют гораздо более глубокое значение.

Подробнее о том, почему пенсионеры не выбрасывают свои "сокровища" в интервью "Телеграфу" рассказал психолог, психотерапевт, член EATA Сергей Твардиевич.

По словам специалиста, нежелание избавляться от старых вещей часто связано не с их практической ценностью, а с эмоциональной привязанностью. Такие предметы становятся своеобразными "якорями", помогающими человеку чувствовать уверенность и покой.

"Глубокая эмоциональная потребность состоит в том, что это эмоциональные якори безопасности и самодостаточности", — пояснил Сергей Твардиевич.

Такие "сокровища" есть почти у всех пенсионеров

В качестве примера психолог привел серванты с хрустальными изделиями, которые были популярны в советское время. Тогда такая мебель и посуда были дефицитом, поэтому их приобретение считалось большой удачей.

По словам эксперта, люди, которые в свое время смогли получить сервант или хрустальные фигурки, воспринимали их как символ изобилия, успеха и широкого круга полезных знакомств. Именно поэтому даже спустя десятилетия эти вещи продолжают вызывать у них положительные эмоции.

Для представителей старшего поколения подобные предметы представляют собой напоминание о периоде, когда они достигали определенного материального благополучия. Сохраняя их, люди поддерживают внутреннее чувство стабильности и уверенности, что с ними все хорошо.

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