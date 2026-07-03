Старий сервант — не просто мотлох: чому покоління 50-х років не можуть розлучитися з "радянськими скарбами"

Для літніх людей ці речі мають особливе значення

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Для багатьох з нас старі серванти, кришталевий посуд з минулого чи інші предмети радянських часів здаються непотрібним мотлохом. Проте для літніх людей вони мають значно глибше значення.

Докладніше про те, чому пенсіонери не викидають свої "скарби" в інтерв’ю "Телеграфу" розповів психолог, психотерапевт, член EATA Сергій Твардієвич.

За словами фахівця, небажання позбуватися старих речей часто пов'язане не з їхньою практичною цінністю, а з емоційною прив'язаністю. Такі предмети стають своєрідними "якірцями", які допомагають людині відчувати впевненість і спокій.

"Глибока емоційна потреба полягає у тому, що це є емоційними якірцями безпеки і самодостатності", — пояснив Сергій Твардієвич.

Такі "скарби" є майже у всіх пенсіонерів

Як приклад психолог навів серванти з кришталевими виробами, які були популярними за радянських часів. Тоді такі меблі й посуд були дефіцитом, тому їхнє придбання вважалося великою удачею.

За словами експерта, люди, які свого часу змогли дістати сервант чи кришталеві фігурки, сприймали їх як символ достатку, успіху та широкого кола корисних знайомств. Саме тому навіть через десятиліття ці речі продовжують викликати у них позитивні емоції.

Для представників старшого покоління подібні предмети є нагадуванням про період, коли вони досягали певного матеріального добробуту. Зберігаючи їх, люди підтримують внутрішнє відчуття стабільності та переконання, що з ними все гаразд.

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