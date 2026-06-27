Почему поколение 1940-1970-х годов реже видит альтернативы: объяснение психолога

Часто из-за этого возникают недоразумения между поколениями

Люди, родившиеся в 1940-1970-х годах, формировали свое мышление в совершенно иных общественных условиях, чем современная молодежь. Поэтому их стиль общения, отношение к авторитетам и подход к жизни часто заметно отличаются от взглядов младших поколений.

Об этом в разговоре с "Телеграфом" рассказал психолог, психотерапевт и член EATA (Европейской ассоциации транзакционного анализа) Сергей Твардиевич.

По его словам, старшее поколение чаще мыслит последовательно и системно. Такие люди привыкли соблюдать четкие правила, считая, что для большинства жизненных ситуаций существует правильный порядок действий. В значительной степени это связано с воспитанием и социальной системой, в которой они росли.

Психолог объясняет, что в то время людям с детства задавали определенные жизненные ориентиры: как учиться, работать и строить карьеру. Поэтому многие представители старшего поколения реже рассматривают альтернативные пути или нестандартные решения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему люди 1950-1960-х годов никогда не жалуются на жизнь.