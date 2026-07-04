День Национальной полиции Украины 2026: красивые открытки и картинки для поздравления

Подборка ярких открыток для близких и правоохранителей

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Каждый год 4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции — профессиональный праздник людей, ежедневно стоящих на страже безопасности граждан. В 2026 году эта дата выпадает на субботу. Это хорошая возможность не только поздравить знакомых полицейских, но и поблагодарить всех, кто даже в самые тяжелые времена продолжает выполнять свою работу.

День национальной полиции был установлен в честь создания современной украинской полиции. Именно 4 июля 2015 года в Киеве приняли присягу первые патрульные полицейские, а впоследствии эта дата стала официальным профессиональным праздником правоохранителей.

В условиях полномасштабной войны сотрудники Национальной полиции документируют военные преступления, эвакуируют людей с прифронтовых территорий, помогают разбирать завалы после российских обстрелов, разыскивают пропавших без вести и первыми прибывают на места трагедий.

Многие правоохранители работают без выходных, рискуя собственной жизнью ради безопасности других. Поэтому "Телеграф" подготовил для вас самые красивые открытки и картинки, чтобы вы могли поздравить своих коллег, друзей и близких.

Открытки с Днем Национальной полиции Украины

Открытки с Днем Национальной полиции Украины

Открытки с Днем Национальной полиции Украины

Открытки с Днем Национальной полиции Украины

Открытки с Днем Национальной полиции Украины

Открытки с Днем Национальной полиции Украины

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