День Національної поліції України 2026: красиві листівки та картинки для привітання

Добірка яскравих листівок для близьких і колег-правоохоронців

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Щороку 4 липня в Україні відзначають День Національної поліції — професійне свято людей, які щодня стоять на варті безпеки громадян. У 2026 році ця дата припадає на суботу. Це гарна нагода не лише привітати знайомих поліцейських, а й подякувати всім, хто навіть у найважчі часи продовжує виконувати свою роботу.

День Національної поліції було встановлено на честь створення сучасної української поліції. Саме 4 липня 2015 року в Києві склали присягу перші патрульні поліцейські, а згодом ця дата стала офіційним професійним святом правоохоронців.

В умовах повномасштабної війни співробітники Національної поліції документують воєнні злочини, евакуюють людей із прифронтових територій, допомагають розбирати завали після російських обстрілів, розшукують зниклих безвісти та першими прибувають на місця трагедій.

Багато правоохоронців працюють без вихідних, ризикуючи власним життям заради безпеки інших. Тому "Телеграф" підготував для вас найкрасивіші листівки та картинки, щоб ви могли привітати своїх колег, друзів та близьких.

Привітання у листівках з Днем Національної поліції України

Привітання у листівках з Днем Національної поліції України

Привітання у листівках з Днем Національної поліції України

Привітання у листівках з Днем Національної поліції України

Привітання у листівках з Днем Національної поліції України

Привітання у листівках з Днем Національної поліції України

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні відзначається День сім'ї. Забудьте про 8 липня.