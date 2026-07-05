Это точно сразу выбрасывалось в мусорку: что поможет охладить напитки в жару

Что может заменить лед

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Старые губки для мытья посуды обычно выбрасывают, когда они изнашиваются или теряют форму. В действительности их можно использовать повторно, давая им вторую жизнь.

В жару они могут стать простым способом охлаждать продукты и напитки. Это позволяет экономить деньги и уменьшать количество отходов, как написали в "Los Andes 142".

Как это работает

Губка хорошо впитывает воду и удерживает её внутри. Если её намочить и заморозить, она превращается в простой охлаждающий элемент. Внутри образуется лёд, который медленно тает, постепенно понижая температуру. В отличие от обычного льда, такая губка не протекает и дольше сохраняет холод.

Губка для мытья посуды в морозильнике. Фото: "los andes 142"

Какие губки подходят

Для такого способа можно использовать:

обычные кухонные губки без остатков моющих средств

большие губки для ванны

синтетические губки без металлических вставок

Не стоит брать сильно изношенные или распадающиеся.

Что нужно

старая губка

чистая вода

морозильная камера

водонепроницаемый пакет или ткань

ножницы и скотч или нить

Как сделать "холодильник"

Сначала нужно промыть губку и удалить все загрязнения. Затем ее следует смочить водой и слегка отжать, чтобы она оставалась влажной, но не текла.

Далее губку кладут в морозильник минимум на 6 часов или на ночь. После замораживания его можно поместить в водонепроницаемый чехол или пакет.

Использование губки для мытья посуды как способа охлаждения напитков

Как использовать

Замороженную губку кладут в сумку-холодильник или рядом с продуктами и напитками. Она помогает сохранять прохладу в течение нескольких часов — обычно от 3 до 6, в зависимости от температуры окружающей среды.

Такой способ подходит для пикников, поездок, работы или хранения продуктов, когда нет доступа к холодильнику. После использования губку можно снова заморозить столько раз, сколько потребуется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как обычная салфетка может охладить напиток летом.