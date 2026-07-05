Это точно сразу выбрасывалось в мусорку: что поможет охладить напитки в жару
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Что может заменить лед
Старые губки для мытья посуды обычно выбрасывают, когда они изнашиваются или теряют форму. В действительности их можно использовать повторно, давая им вторую жизнь.
В жару они могут стать простым способом охлаждать продукты и напитки. Это позволяет экономить деньги и уменьшать количество отходов, как написали в "Los Andes 142".
Как это работает
Губка хорошо впитывает воду и удерживает её внутри. Если её намочить и заморозить, она превращается в простой охлаждающий элемент. Внутри образуется лёд, который медленно тает, постепенно понижая температуру. В отличие от обычного льда, такая губка не протекает и дольше сохраняет холод.
Какие губки подходят
Для такого способа можно использовать:
- обычные кухонные губки без остатков моющих средств
- большие губки для ванны
- синтетические губки без металлических вставок
Не стоит брать сильно изношенные или распадающиеся.
Что нужно
- старая губка
- чистая вода
- морозильная камера
- водонепроницаемый пакет или ткань
- ножницы и скотч или нить
Как сделать "холодильник"
Сначала нужно промыть губку и удалить все загрязнения. Затем ее следует смочить водой и слегка отжать, чтобы она оставалась влажной, но не текла.
Далее губку кладут в морозильник минимум на 6 часов или на ночь. После замораживания его можно поместить в водонепроницаемый чехол или пакет.
Как использовать
Замороженную губку кладут в сумку-холодильник или рядом с продуктами и напитками. Она помогает сохранять прохладу в течение нескольких часов — обычно от 3 до 6, в зависимости от температуры окружающей среды.
Такой способ подходит для пикников, поездок, работы или хранения продуктов, когда нет доступа к холодильнику. После использования губку можно снова заморозить столько раз, сколько потребуется.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как обычная салфетка может охладить напиток летом.