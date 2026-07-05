Укр

Это точно сразу выбрасывалось в мусорку: что поможет охладить напитки в жару

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Одна вещь из кухни, которая спасает напитки от нагрева Новость обновлена 05 июля 2026, 10:30
Одна вещь из кухни, которая спасает напитки от нагрева. Фото Коллаж "Телеграфа"

Что может заменить лед

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Старые губки для мытья посуды обычно выбрасывают, когда они изнашиваются или теряют форму. В действительности их можно использовать повторно, давая им вторую жизнь.

В жару они могут стать простым способом охлаждать продукты и напитки. Это позволяет экономить деньги и уменьшать количество отходов, как написали в "Los Andes 142".

Как это работает

Губка хорошо впитывает воду и удерживает её внутри. Если её намочить и заморозить, она превращается в простой охлаждающий элемент. Внутри образуется лёд, который медленно тает, постепенно понижая температуру. В отличие от обычного льда, такая губка не протекает и дольше сохраняет холод.

Как охладить продукты летом с помощью губки для мытья посуды
Губка для мытья посуды в морозильнике. Фото: "los andes 142"

Какие губки подходят

Для такого способа можно использовать:

  • обычные кухонные губки без остатков моющих средств
  • большие губки для ванны
  • синтетические губки без металлических вставок

Не стоит брать сильно изношенные или распадающиеся.

Что нужно

  • старая губка
  • чистая вода
  • морозильная камера
  • водонепроницаемый пакет или ткань
  • ножницы и скотч или нить

Как сделать "холодильник"

Сначала нужно промыть губку и удалить все загрязнения. Затем ее следует смочить водой и слегка отжать, чтобы она оставалась влажной, но не текла.

Далее губку кладут в морозильник минимум на 6 часов или на ночь. После замораживания его можно поместить в водонепроницаемый чехол или пакет.

Как охладить продукты и напитки летом с помощью губки для мытья посуды
Использование губки для мытья посуды как способа охлаждения напитков

Как использовать

Замороженную губку кладут в сумку-холодильник или рядом с продуктами и напитками. Она помогает сохранять прохладу в течение нескольких часов — обычно от 3 до 6, в зависимости от температуры окружающей среды.

Такой способ подходит для пикников, поездок, работы или хранения продуктов, когда нет доступа к холодильнику. После использования губку можно снова заморозить столько раз, сколько потребуется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как обычная салфетка может охладить напиток летом.

Теги:
#Жара #Напиток #Охлаждение