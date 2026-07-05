Це точно одразу викидалось у смітник: що допоможе охолодити напої у спеку

Що може замінити лід

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Старі губки для миття посуду зазвичай викидають, коли вони зношуються або втрачають форму. Насправді їх можна використовувати повторно, даючи їм друге життя.

У спеку вони можуть стати простим способом охолоджувати продукти та напої. Це дозволяє економити гроші й зменшувати кількість відходів, як написали в "Los Andes 142".

Як це працює

Губка добре вбирає воду й утримує її всередині. Якщо її намочити й заморозити, вона перетворюється на простий охолоджувальний елемент. Усередині утворюється лід, який повільно тане, поступово знижуючи температуру. На відміну від звичайного льоду, така губка не протікає і довше зберігає холод.

Губка для миття посуду в морозилці. Фото: "los andes 142"

Які губки підходять

Для такого способу можна використовувати:

звичайні кухонні губки без залишків мийних засобів

великі губки для ванни

синтетичні губки без металевих вставок

Не варто брати сильно зношені або ті, що розпадаються.

Що потрібно

стара губка

чиста вода

морозильна камера

водонепроникний пакет або тканина

ножиці та скотч або нитка

Як зробити "холодильник"

Спочатку губку потрібно добре промити та видалити всі забруднення. Потім її слід змочити водою і злегка віджати, щоб вона залишалась вологою, але не текла.

Далі губку кладуть у морозильник щонайменше на 6 годин або на ніч. Після заморожування її можна помістити у водонепроникний чохол або пакет.

Використання губки для миття посуду як способу охолодження напоїв

Як використовувати

Заморожену губку кладуть у сумку-холодильник або поруч із продуктами та напоями. Вона допомагає підтримувати прохолоду протягом кількох годин — зазвичай від 3 до 6, залежно від температури навколишнього середовища.

Такий спосіб підходить для пікніків, поїздок, роботи або зберігання продуктів без доступу до холодильника. Після використання губку можна знову заморозити стільки разів, скільки потрібно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як звичайна серветка може охолодити напій влітку.