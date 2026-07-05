Не сушка и не пучками: как заморозить зелень, чтобы она осталась ароматной

Укроп и петрушка – одна из самых популярных сезонных зеленых приправ, которая придает блюдам свежий аромат и насыщенный вкус.

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Чаще зелень на зиму сушат или замораживают целыми пучками, однако после размораживания она нередко теряет форму, а при использовании приходится отламывать или отрезать нужное количество. Существует более практичный способ заготовки, который позволяет сохранить аромат зелени, сэкономить место в морозильной камере и сделать ее максимально удобной в использовании. Для этого понадобится только свежая зелень, несколько простых ингредиентов и формы для льда или небольшие силиконовые формочки. Об этом говорится на TikTok-странице "victoria_sotula".

Прежде всего зелень нужно тщательно промыть под проточной водой. После этого ее важно хорошо просушить. Удобнее всего воспользоваться сушилкой для зелени (салатной центрифугой), которая быстро удаляет лишнюю влагу. Если такого устройства нет, укроп и петрушку можно разложить на бумажных или кухонных полотенцах и дождаться, пока они полностью высохнут. Это немаловажный этап, ведь избыток воды ухудшает качество замораживания.

Для приготовления заготовки понадобится примерно по одному пучку укропа и петрушки. Зелень перекладывают в чашу блендера, добавляют сок из четверти лимона, чайную ложку соли и столовую ложку воды. После этого ингредиенты измельчают до однородной массы.

Затем смесь перекладывают в глубокую миску, вливают столовую ложку оливкового масла и еще раз перебивают ручным погружным блендером в кремообразную, пастообразную консистенцию. Оливковое масло не только улучшает текстуру, но помогает лучше сохранить естественный аромат зелени после замораживания.

Готовую пасту раскладают в формочки для льда или небольшие силиконовые формы и отправляют в морозильную камеру до полного застывания. После этого замороженные кубики можно переложить в пакет с застежкой или герметичный контейнер – так они будут занимать еще меньшее место.

Такая заготовка очень удобна в повседневном использовании. Один или два кубика можно сразу добавлять к горячим супам, борщу, овощным рагу, соусам, подливам, кашам, картофелю, макаронам, тушеным овощам, мясным и рыбным блюдам. Также зеленая паста прекрасно подходит для приготовления чесночного масла, домашних намазок, маринадов или заправок в салаты – достаточно дать кубику немного растаять.

Чтобы заготовка сохраняла насыщенный вкус и цвет, использовать стоит только свежую, молодую зелень без пожелтевших листьев. Не рекомендуется увеличивать количество воды, иначе после замораживания кубики станут слишком хрупкими, а вкус будет менее концентрированным. Если планируется использовать пасту для различных блюд, можно приготовить несколько вариантов – например, отдельно только из укропа или только из петрушки, а также добавить зеленый лук, кинзу или базилик.

Такой способ заготовки объединяет несколько преимуществ: зелень не занимает много места, не требует повторного измельчения после размораживания и всегда готова к использованию. Достаточно достать один кубик из морозильной камеры – и любимые блюда мгновенно получат аромат свежей зелени даже посреди зимы.